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Son Verán

Forcarei acogerá un homenaje lírico a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti

El espectáculo reunirá ópera, música clásica, conversación y familiares de ambos artistas

El espectáculo musical llegará a Forcarei el próximo 25 de agosto.

El espectáculo musical llegará a Forcarei el próximo 25 de agosto. / Deputacion / FDV_Externas

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Fran Campos

Forcarei

El ciclo cultural Son Verán llevará el próximo martes 25 de agosto a Forcarei un homenaje a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti. El espectáculo, «Querida Montserrat, querido Luciano», comenzará a las 21.00 horas en la plaza del Concello y contará con familiares de ambos artistas, además de destacados intérpretes líricos. Montserrat Martí Caballé, Simona Todaro Pavarotti, Luis Santana, Dolores Crespo y Víctor Carbajo combinarán música y conversación, compartiendo anécdotas e historias vinculadas a las piezas interpretadas. La Diputación destaca la apuesta por acercar propuestas de ópera y música clásica a los municipios pequeños.

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