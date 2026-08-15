Son Verán
Forcarei acogerá un homenaje lírico a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti
El espectáculo reunirá ópera, música clásica, conversación y familiares de ambos artistas
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Forcarei
El ciclo cultural Son Verán llevará el próximo martes 25 de agosto a Forcarei un homenaje a Montserrat Caballé y Luciano Pavarotti. El espectáculo, «Querida Montserrat, querido Luciano», comenzará a las 21.00 horas en la plaza del Concello y contará con familiares de ambos artistas, además de destacados intérpretes líricos. Montserrat Martí Caballé, Simona Todaro Pavarotti, Luis Santana, Dolores Crespo y Víctor Carbajo combinarán música y conversación, compartiendo anécdotas e historias vinculadas a las piezas interpretadas. La Diputación destaca la apuesta por acercar propuestas de ópera y música clásica a los municipios pequeños.
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