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A Estrada ultima el Campamento do Mar con destino a Ons

Las familias conocieron los últimos detalles antes de iniciar la actividad

El campamento se desarrollará del 21 al 28 de agosto en la isla de Ons.

El campamento se desarrollará del 21 al 28 de agosto en la isla de Ons. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

El Concello da Estrada y la organización del Campamento do Mar mantuvieron una reunión informativa con las familias para ultimar los preparativos de la actividad, que este año tendrá como destino la Illa de Ons. El campamento se desarrollará del 21 al 28 de agosto en las instalaciones juveniles de la isla y contará con 52 plazas para menores de entre 8 y 16 años. La reunión permitió abordar los horarios, las normas y los aspectos básicos de la estancia.

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