A Estrada ultima el Campamento do Mar con destino a Ons

El Concello da Estrada y la organización del Campamento do Mar mantuvieron una reunión informativa con las familias para ultimar los preparativos de la actividad, que este año tendrá como destino la Illa de Ons. El campamento se desarrollará del 21 al 28 de agosto en las instalaciones juveniles de la isla y contará con 52 plazas para menores de entre 8 y 16 años. La reunión permitió abordar los horarios, las normas y los aspectos básicos de la estancia.