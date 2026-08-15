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Festa do Gaiteiro de Soutelo | David Bellas García Pregoeiro da Festa do Gaiteiro de Soutelo

«A gaita aínda segue sendo un xogo e tamén unha forma de descubrimento»

O gaiteiro vive o nomeamento como Pregoeiro de Soutelo con honra e responsabilidade

David Bellas, gaiteiro, compositor e profesor de gaita no Conservatorio Profesional de Música de Viveiro.

David Bellas, gaiteiro, compositor e profesor de gaita no Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. / Carlos Fotógrafos

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Fran Campos

Forcarei

David Bellas García (Viveiro, 1985) é gaiteiro, compositor e docente. Comezou coa gaita en 1995, da man de Xan Barcón, e desenvolveu unha ampla traxectoria artística e académica. Profesor no Conservatorio Profesional de Música de Viveiro, tamén crea material didáctico e obras para gaita. O 22 de agosto será o Pregoeiro da Festa do Gaiteiro de Soutelo.

Que significa para vostede ser Pregoeiro da Festa do Gaiteiro de Soutelo?

É un recoñecemento que agradezo profundamente, pero tamén unha responsabilidade. O Gaiteiro de Soutelo é unha icona do imaxinario colectivo da gaita e hai que estar á altura do que representa.

Que importancia ten hoxe Avelino Cachafeiro?

É unha figura moi poliédrica. Para o gran público pode quedar reducida á Muiñeira de Chantada, pero detrás hai moitísima profundidade: as gravacións de 1928, o seu labor como poeta e pintor e as súas relacións con figuras fundamentais da cultura do seu tempo. Tamén achegou novidades interpretativas que hoxe damos por normais.

Como se relacionan Avelino e a riqueza musical da Terra de Montes?

Creo que se retroalimentan. Avelino e Soutelo son inseparables da riqueza musical da Terra de Montes, pero esa riqueza tamén explica a súa figura. El conseguiu elevar unha tradición máis vinculada ao ámbito rural e levala a outros contextos.

«O nomeamento supón un recoñecemento ao meu labor, pero tamén unha responsabilidade»﻿

Vostede sempre tivo claro que quería ser músico?

Si. Non tiña claro que fose ser gaiteiro, porque estudei outros instrumentos, pero sabía que a miña paixón era a música. Quería que fose tamén o meu medio de vida e, aínda que non o fose, seguiría facendo o mesmo. É unha necesidade.

Como mudou o ensino da gaita desde que vostede comezou?

Mudou moito. A primeira etapa estaba baseada moitas veces na transmisión oral e no desenvolvemento auditivo. Era parecido a aprender a falar: primeiro falas e despois aprendes a escribir. Coa entrada nos conservatorios chegou unha formación máis sistemática, pero tamén se perdeu parte desa naturalidade.

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David Bellas será o pregoeiro da Festa do Gaiteiro de Soutelo. / Carlos Fotógrafos

Hai conflito entre a tradición e o ámbito académico?

Non necesariamente. O importante é establecer relacións entre ambos. A gaita é un instrumento con características propias, pero tamén é un medio para chegar a un fin. Son as persoas que a utilizan as que determinan ata onde pode chegar.

Onde sitúa o límite entre tradición e innovación?

O límite está nas persoas que fan a música. Interésame como os instrumentos poden incorporarse ás músicas de vangarda e como os compositores poden adoptar unha linguaxe propia. A gaita tamén ten posibilidades dentro deses novos contextos.

Por que decidiu crear material didáctico?

Porque detectei carencias. Había material básico para quen comeza e tamén material moi complexo, pero faltaba moitas veces o camiño intermedio. Necesitaba recursos que permitisen desenvolver un estudo sistemático e facilitar a aprendizaxe.

«Cando se estandariza algo, sempre se perde unha parte da naturalidade»

Que sente cando un rapaz ou unha rapaza chega ás súas aulas para aprender gaita?

É un momento de descubrimento e unha sorte. Hoxe teñen moitas posibilidades e facilidades para acceder a actividades e coñecementos diferentes. Que decidan interesarse pola gaita e pola nosa cultura é moi satisfactorio.

Como ve o futuro da música popular?

Creo que vai seguir viva, aínda que mudará profundamente. A música sempre cambia e xa vemos como a tradición se mestura con outros xéneros. Non debemos pensar que vai desaparecer: simplemente será diferente.

Se alguén que nunca escoitou unha gaita lle pedise demostrar todo o que pode facer o instrumento, que lle tocaría?

Sen dúbida, a Muiñeira de Chantada. É unha icona popular e unha das pezas máis coñecidas e representativas. Ademais, ten unha dualidade que non está só no ámbito da gaita, senón na música en xeral, como tamén sucede no Himno Galego coa relación entre menor e maior. Creo que ten moito desa propia idiosincrasia galega.

Que segue motivándoo despois de tantos anos coa gaita?

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A gaita segue sendo para min un xogo e unha forma de descubrimento. Gústame preguntarme que podo atopar, que podo facer que non se vise antes ou por onde podo levar o instrumento. Descubrir as súas posibilidades segue sendo moi emocionante.

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