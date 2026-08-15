Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A XeitosaDerribo silos puerto de VigoVertidos fecales ríaCampeón de Europa a los 75Césped BalaídosMuere Víctor Coyote
instagramlinkedin

As Nosas Músicas

Couso converte a súa tradición nunha festa sen fin

As Nosas Músicas de Couso

As Nosas Músicas de Couso

Imagen: Javier Lalín (Bernabé) / Edición: Eli Regueira

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lois Docampo

A Estrada

A parroquia estradense de Couso viviu unha nova edición de As Nosas Músicas, unha xornada adicada á música e á cultura tradicional galega que combinou ao longo do día divulgación, artesanía e festa, para rematar pola noite con música e baile.

A programación arrancou pola mañá coa IV Mostra de Artesanía ANM e coa mesa redonda «A requinta da Ulla: pasado, presente e futuro», presentada por Pilar García Rego. O encontro permitiu achegarse á historia e evolución dun dos instrumentos máis singulares da música tradicional da comarca, así como ao traballo desenvolvido para a súa recuperación e aos retos que afronta a súa continuidade. A música tomou despois as rúas de Couso coa sesión vermú, protagonizada polos vellos requinteiros, A Requinta de Lampai e os cabezudos de Couso, nun ambiente festivo que serviu de antesala para o resto da xornada.

Noticias relacionadas

Pola tarde, As Nosas Músicas continuou con xogos tradicionais, a mostra de artesanía e a animación musical, antes de dar paso á iniciación ao baile tradicional. Xa pola noite, a festa trasladouse ao escenario e á pista de baile, con actuacións de Bouba, Carapaus, Coanhadeira e Caldos e os Rabizos, ademais da entrega do Premio ANM 2026 a Joaquín Espiño.

As nosas musicas couso

As Nosas Músicas de Couso / Fátima Seijo Fotografía

As nosas musicas couso

As Nosas Músicas de Couso / Fátima Seijo Fotografía

As Nosas Músicas de Couso

As Nosas Músicas de Couso / Fátima Seijo Fotografía

As Nosas Músicas

As Nosas Músicas / Bernabé/Javier Lalín

As Nosas Músicas.

As Nosas Músicas. / Bernabé/Javier Lalín

As Nosas Músicas.

As Nosas Músicas. / Bernabé/Javier Lalín

As Nosas Músicas

As Nosas Músicas / Bernabé/Javier Lalín

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Tres apagones tras una avería eléctrica dejan sin luz a miles de vecinos y negocios en el centro de Vigo
  2. Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»
  3. El eclipse desde los cielos gallegos: un avión privado desde Suiza a Peinador, dos A400M militares franceses y decenas de avionetas en el interior
  4. «Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida»: Óscar Pereiro conquista el Camino con su hija Catalina
  5. Roca Rey y José Tomás, dos figuras para dos «No hay billetes»
  6. El Concello de Cangas achaca la contaminación en la playa de Menduíña a la acumulación de grasa en el bombeo y revisa las arquetas en busca de algún vertido ilegal
  7. Muere un motorista de 47 años en Vigo al sufrir una salida de vía en una rotonda próxima a Peinador
  8. Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad en un accidente de bicicleta

Couso converte a súa tradición nunha festa sen fin

Couso converte a súa tradición nunha festa sen fin

Un roble caído interrumpe el tráfico y deja sin suministro eléctrico a la parroquia de Brocos en Vila de Cruces

Pedre mantén viva a memoria de Francisco Arca e Secundino Bugallo

Manuel González Vigo sigue llevando su pintura a la hostelería

Manuel González Vigo sigue llevando su pintura a la hostelería

A Estrada ultima el Campamento do Mar con destino a Ons

A Estrada ultima el Campamento do Mar con destino a Ons

«La creciente obsesión por el sueño perfecto que miden las apps, al final lo dificultan»

La ruta motera de la Guardia Civil por el alzhéimer pasará por Lalín

La Seguridad Social gana 122 cotizantes durante el pasado julio

Tracking Pixel Contents