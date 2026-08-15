As Nosas Músicas
Couso converte a súa tradición nunha festa sen fin
A parroquia estradense de Couso viviu unha nova edición de As Nosas Músicas, unha xornada adicada á música e á cultura tradicional galega que combinou ao longo do día divulgación, artesanía e festa, para rematar pola noite con música e baile.
A programación arrancou pola mañá coa IV Mostra de Artesanía ANM e coa mesa redonda «A requinta da Ulla: pasado, presente e futuro», presentada por Pilar García Rego. O encontro permitiu achegarse á historia e evolución dun dos instrumentos máis singulares da música tradicional da comarca, así como ao traballo desenvolvido para a súa recuperación e aos retos que afronta a súa continuidade. A música tomou despois as rúas de Couso coa sesión vermú, protagonizada polos vellos requinteiros, A Requinta de Lampai e os cabezudos de Couso, nun ambiente festivo que serviu de antesala para o resto da xornada.
Pola tarde, As Nosas Músicas continuou con xogos tradicionais, a mostra de artesanía e a animación musical, antes de dar paso á iniciación ao baile tradicional. Xa pola noite, a festa trasladouse ao escenario e á pista de baile, con actuacións de Bouba, Carapaus, Coanhadeira e Caldos e os Rabizos, ademais da entrega do Premio ANM 2026 a Joaquín Espiño.
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