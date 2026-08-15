El BNG pide menos puesta en escena y más atención al Punto Limpo de A Estrada

El candidato del BNG a la Alcaldía de A Estrada, Marcos Borrageros, considera que las nuevas actuaciones anunciadas en el Punto Limpo pueden suponer mejoras puntuales, pero critica que el PP mantenga una «permanente campaña de propaganda» sobre una instalación que, a su juicio, continúa acumulando deficiencias.

Borrageros cuestiona que cada actuación se presente como una muestra de buena gestión cuando, según señala, usuarios, vecinos y trabajadores trasladan una realidad diferente. En este sentido, pregunta por qué fue necesario limpiar y retirar residuos acumulados en el exterior antes de la visita de la conselleira si las instalaciones funcionan correctamente.

El BNG muestra especial preocupación por la falta de agua corriente, que considera relevante para las condiciones de trabajo, la higiene y la respuesta ante posibles incidencias o incendios. La formación reclama al Concello que aclare si el recinto cumple las condiciones técnicas y de seguridad exigidas y qué sistemas de prevención y extinción existen.

«Antes de una nueva fotografía o una nueva nota de prensa, estaría bien resolver cuestiones bastante más elementales», afirma Borrageros, que reclama una revisión integral del funcionamiento y mayor transparencia sobre las actuaciones realizadas y pendientes.