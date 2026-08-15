Bermés rinde culto al mejor corte

La parroquia lalinense de Bermés celebró este viernes su XXVI Festa do Xamón, consolidándose como uno de los encuentros gastronómicos más populares del verano en la capital dezana. La organización colgó el cartel de completo al agotarse todos los tiquets de reserva, reuniendo a unas 600 personas.

Raquel López, miembro de la comisión organizadora, destacó el arraigo de la cita: «Diría que é unha festa consolidada, que leva 26 anos. Só houbo o parón obrigatorio pola Covid. Para nós, como comisión, o que nos fai sentir máis orgullosos é que ven xente da parroquia e que veñen familias enteiras. É bonito ver que é unha data de referencia para moitas familias e que veñen a pasar a noite aquí».

En total, se repartieron cerca de 500 raciones de jamón, acompañadas de pan, vino, queso, café y una taza conmemorativa. «Como cada ano coa ración damos unha taciña de barro que cada ano é distinta para que a xente que veña as vaia coleccionando», apuntó López.

El éxito de la convocatoria se sustenta en la implicación vecinal y la experiencia acumulada. «Ao levar varios anos facendo a festa, é verdade que xa hai certa rutina e cada quen sabe que tarefas ten que facer. Os proveedores cos que traballamos saben que temos esta festa, así que xa contan con nós e prevén o que precisamos. E o propio día da festa, no que hai bastante traballo para montar as mesas, preparar as bandexas, vennos axudar moitas veciñas e veciños durante toda a tarde», explicó López sobre los preparativos previos, antes de que arrancara el reparto del jamón a las 22:00 horas, que se realizó por orden de llegada.

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Tras la cena, la música cobró protagonismo con las actuaciones del dúo Platino y la charanga Europa, cerrando la madrugada con los djs Cacharelo y Efrén. Además, se sortearon dos lotes de productos con jamón de Embutidos Lalinense, vinos, quesos y un aspirador. Esta cita da es el punto de partida de las fiestas de Bermés que continúan durante el fin de semana en honor a Santa María y San Roque.