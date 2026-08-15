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Agolada recibe 120.000 euros para mejoras en el polígono

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El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, visitó este viernes el polígono industrial de Merlín, en Agolada, en el que la administración autonómica aporta 120.000 euros para mejoras en esta infraestructura. Durante la visita Fernández estuvo acompañado por el alcalde, Óscar Val, y concejales de la oposición como Carmen Seijas (PP) y Susana Tato (BNG) y destacó la importancia de este tipo de inversiones para que los recintos industriales dispongan de espacios y de servicios adecuados para el desarrollo de la actividad económica y para favorecer la implantación y la consolidación de empresas, sobre todo en el ámbito rural. El Concello recibe estos fondos en el marco de una línea de ayudas de la administración autonómica destinadas a mejoras en los polígonos industriales que en la provincia han supuesto cerca de 590.000 euros.

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