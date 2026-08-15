A Estrada fija el Carnaverán el último fin de semana de agosto

A Estrada recupera el Carnaverán, una celebración oranizada por los locales hosteleros de la Zona dos viños y que busca consolidarse en el calendario local con una novedad fundamental: tendrá una fecha fija, el último fin de semana de agosto. La decisión pretende poner fin a la improvisación que acompañó en ocasiones anteriores la organización de la cita, cuando la ausencia de un día establecido obligaba a encajar las disponibilidades de los distintos locales y dejaba poco margen para preparar y promocionar el evento.

El Carnaverán se celebrará el próximo 29 de agosto, una fecha que la organización quiere convertir en referencia para futuras ediciones. La cita recupera así un espacio estable dentro del calendario estival estradense y permitirá que tanto los establecimientos participantes como el público conozcan con antelación el día de celebración.

El Carnaverán ya se celebraba como mínimo hace una década, organizado por el equipo de los Irmandiños, y llegó a mantenerse durante alrededor de ocho años, aunque con interrupciones y cambios de calendario. Precisamente, la falta de una fecha estable dificultaba la coordinación entre los establecimientos y podía provocar que algunos se quedasen fuera. También complicaba la publicidad, al disponer de menos tiempo para dar a conocer la celebración.

Ahora la intención es que el último fin de semana de agosto quede fijado cada año como referencia. Solo se contempla trasladarlo al primer fin de semana de septiembre si las condiciones meteorológicas impiden celebrarlo. Así, los locales podrán organizar la actividad con meses de antelación y el público dispondrá también de una fecha clara para reservarla en su calendario.

La programación comenzará al mediodía con una sesión de verano y continuará durante toda la jornada con música, sorteos y disfraces. Está prevista la participación de Dj Marcos, Dj Carlos López, Dj, Telmo y Dj Fepa. No habrá concurso de disfraces, sino sorteos entre las personas que acudan caracterizadas, que podrán participar recogiendo el tique correspondiente.

Los premios dependerán de las colaboraciones del comercio local y la hostelería, con posibilidades como cenas y otros regalos. La organización pretende implicar así a los establecimientos de la zona de los vinos y convertir la jornada en una celebración conjunta.

La recuperación del Carnaverán permitirá además aprovechar el movimiento propio del verano y dar mayor visibilidad a una cita que aspira a recuperar su espacio en el calendario festivo de A Estrada.

Verano

El anuncio de la nueva edición del Carnaverán coincide con un verano en el que, de forma general, se aprecia una importante presencia de personas por las calles de A Estrada. Además de los propios vecinos, los representantes de la hostelería consultados hablan de visitantes llegados de fuera, entre ellos numerosos franceses, y de una notable afluencia en la localidad.

Sin embargo, ese movimiento no siempre se traduce en un incremento equivalente del consumo en los establecimientos. Algunos hosteleros señalan que hay mucha gente paseando por la zona, pero que una parte no acaba entrando en los locales. También hay quien considera que el verano podría ser peor, aunque el contraste entre la afluencia y el gasto marca la temporada.