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La Xunta aporta fondos para los polígonos de Cruces y Agolada

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redacción

Vila de Cruces/Agolada

La Consellería de Industria hizo pública la relación de ayudas para mejoras en polígonos empresariales. Figuran los concellos de Vila de Cruces y de Agolada, con 112.445 y 119.364 euros, para obras en los recintos industriales de O Camballón y Merlín, respectivamente.

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