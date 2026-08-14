Tato denuncia falta de médicos y deficiencias en el centro de salud

El BNG de Agolada denuncia lo que considera una deficiente calidad en la asistencia sanitaria a la ciudadanía, cuestión que enmarca en varios contextos. Su portavoz, Susana Tato, censura por un lado la falta de profesionales y al tiempo el estado que muestra el edificio del consultorio.

Tato concreta que el centro de salud lleva varios días sin médicos, algo que, dice, se mantendrá al menos hasta el lunes, y solo está disponible el servicio de enfermería. Pide al Sergas que organice los recursos necesarios para garantizar una asistencia a un municipio que en verano aumenta su población.

Para Tato es especialmente grave que el centro de salud, de titularidad municipal, acumule cuatro meses de obras que fuerzan a los profesionales a pasar consulta de manera provisional en el gimnasio. Al mismo tiempo cita otras carencias por averías en el suministro eléctrico, cuestión que afectó a las neveras destinadas a la conservación de medicamentos y vacunas, provocando que algunas medicinas acopiadas perdiesen sus propiedades adecuadas de conservación y tuviesen que ser retiradas. Tras varias jornadas, prosigue Tato, las neveras continúan sin funcionar correctamente y el desperdicio de medicamentos se sucede y por eso reclama una respuesta inmediata.

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Con las demandas al Sergas ya encima de la mesa, el BNG insta al gobierno local a que solucione las carencias en el edificio y ofrezca explicaciones sobre unos trabajos que acumulan ya cuatro meses sin que se vea su remate. «Agolada necesita instalacións que funcionen e necesita médicos. Cada Administración debe cumprir coa súa responsabilidade e facelo xa», concluye Tato, quien advierte que no tolerará un «intercambio de culpas» entre Concello y Xunta.