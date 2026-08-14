Patrimonio
Silleda reforza o eixo turístico Toxa-Carboeiro cunha nova sinalización
Redacción
O Concello de Silleda vén de completar a nova sinalización turística da Fervenza do Toxa e da súa contorna, do Mosteiro de Carboeiro e do Sendeiro do Deza, a ruta que contecta estes dous importantes recursos naturais e patrimoniais do municipio.
A actuación permite reforzar a información e orientación das persoas visitantes ao longo deste eixo turístico, facilitando os percorridos e contrbuíndo ao mesmo tempo a unha mellor interpretación e posta en valor dos recursos culturais e patrimoniais da zona.
En total instaláronse cinco postes direccionais, catro paneis informativos e dúas mesas interpretativas, distribuídos en puntos estratéxicos como a contorna da Fervenza do Toxa, ao pé do inicio da ruta do Sendeiro do Deza e no Mosteiro de Carboeiro.
A nova sinalización contribúe ademais a reforzar a promoción do Sendeiro do Deza, unha ruta de dificultade Baixa que permite descubrir a pé algún dos espazos naturais e patrimoniais máis destacados de Silleda. O itinerario transcurre por zonas de especial protección e ofrece ás persoas visitantes a posibilidade de gozar dunha paisaxe de enorme valor ambiental seguindo o curso do río Deza.
O percorrido conecta ademais dous dos grandes referentes turísticos do municipio: a Fervenza do Toxa, unha das máis altas de Galicia en caída libra, e o Mosteiro de Carboeiro, considerado unha das grandes xoias do románico da comarca do Deza. Natureza, patrimonio e sendeirismo únense así nunha proposta especialmente atractiva para coñecer o territorio con calma e prolongar a estancia das persoas que visitan Silleda.
Deste xeito, a nova sinalización permite ofrecer unha información máis clara ás persoas que se achegan a estes enclaves e facilita a conexión entre os distintos recursos turísticos, favorecendo un percorrido máis completo polo territorio.
A intervención enmárcase na actuación Ecoruta Galicia por dentro, integrada no Plan de Sostibilidade Turística en Destino Deza-Tabeirós Terras de Montes, Os Camiños por Dentro, promovido e xestionado pola Deputación a través de Turismo Rías Baixas. O convenio contempla un investimento máximo de 17.750 euros, financiado ao 100% no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia da Unión Europea -NextGenerationEU, do Estado.
O proxecto inclúe a instalación de elementos de sinalización turística interpretativa e direccional e recursos destinados a mellorar a accesibilidade, a orientación e a comprensión dos itinerarios e puntos de interese.
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