Restos de un coche de rally quedan abandonados

Los restos de un vehículo participante en una prueba automovilística, disputada hace dos semanas, han aparecido abandonados en una cuneta de una pista provincial entre A Estrada y Cuntis. Se trata de una defensa y del parabrisas delantero, todavía con el dorsal visible, por lo que el coche puede ser identificado. Los restos son completamente visibles desde la carretera.