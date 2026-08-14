Restos abandonados
Restos de un coche de rally quedan abandonados
Los elementos permanecen en una cuneta de una carretera provincial entre A Estrada y Cuntis
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A Estrada
Los restos de un vehículo participante en una prueba automovilística, disputada hace dos semanas, han aparecido abandonados en una cuneta de una pista provincial entre A Estrada y Cuntis. Se trata de una defensa y del parabrisas delantero, todavía con el dorsal visible, por lo que el coche puede ser identificado. Los restos son completamente visibles desde la carretera.
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