Política
El PP cruceño designa a Ramón Otero como nuevo coordinador
redacciónredacción
El BNG de Lalín exige al Concello que mantenga en condiciones mínimas de limpieza las instalaciones deportivas al aire libre. Lamenta que estos espacios acumulen basura y pone como ejemplo los situados al final de la calle Areal.
El edil Manuel Carbón pide además de la limpieza de las instalaciones que atienda a la conservación de pavimentos, cierres, canastas, porterías u otros equipamientos deportivos. En este sentido incluso plantea un programa periódico de mantenimiento que acabe con estas situaciones.
En pleno proceso de renovación, con la inminente salida del histórico alcalde Jesús Otero Varela, el PP de Vila de Cruces encomienda a Ramón Otero Saavedra la coordinación del partido en el municipio. La organización le atribuye al edil el hecho de «pilotar la transición interna» en la localidad y desde la portavocía del grupo municipal Otero coordinará la acción política institucional y la orgánica. La
Con esta decisión el PP busca fortalecerse de cara a las elecciones del próximo año y recuperar así la Alcaldía.
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