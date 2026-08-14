El PP cruceño designa a Ramón Otero como nuevo coordinador

El BNG de Lalín exige al Concello que mantenga en condiciones mínimas de limpieza las instalaciones deportivas al aire libre. Lamenta que estos espacios acumulen basura y pone como ejemplo los situados al final de la calle Areal.

Ramón Otero Saavedra.

El edil Manuel Carbón pide además de la limpieza de las instalaciones que atienda a la conservación de pavimentos, cierres, canastas, porterías u otros equipamientos deportivos. En este sentido incluso plantea un programa periódico de mantenimiento que acabe con estas situaciones.

En pleno proceso de renovación, con la inminente salida del histórico alcalde Jesús Otero Varela, el PP de Vila de Cruces encomienda a Ramón Otero Saavedra la coordinación del partido en el municipio. La organización le atribuye al edil el hecho de «pilotar la transición interna» en la localidad y desde la portavocía del grupo municipal Otero coordinará la acción política institucional y la orgánica. La

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