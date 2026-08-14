Quejas
Lagartóns denuncia nuevos vertidos junto al campo de fiestas
La asociación reclama civismo ante el depósito de residuos en un espacio que acaba de ser acondicionado
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A Estrada
La Asociación de Mulleres Rurais de Lagartóns denuncia que algunas personas utilizan el campo de fiestas como punto limpio, dejando restos de poda, hierba, sanitarios, electrodomésticos y espejos. La entidad ya trasladó la situación al Concello de A Estrada, propietario de los terrenos, y reclama respeto después de semanas dedicadas a limpiar y acondicionar el espacio vecinal.
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