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Lagartóns denuncia nuevos vertidos junto al campo de fiestas

La asociación reclama civismo ante el depósito de residuos en un espacio que acaba de ser acondicionado

Algunos de los restos acumlados en el campo de la fiesta de Lagartóns.

Algunos de los restos acumlados en el campo de la fiesta de Lagartóns. / FDV_Externas

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Fran Campos

A Estrada

La Asociación de Mulleres Rurais de Lagartóns denuncia que algunas personas utilizan el campo de fiestas como punto limpio, dejando restos de poda, hierba, sanitarios, electrodomésticos y espejos. La entidad ya trasladó la situación al Concello de A Estrada, propietario de los terrenos, y reclama respeto después de semanas dedicadas a limpiar y acondicionar el espacio vecinal.

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