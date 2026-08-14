Lagartóns denuncia nuevos vertidos junto al campo de fiestas

La Asociación de Mulleres Rurais de Lagartóns denuncia que algunas personas utilizan el campo de fiestas como punto limpio, dejando restos de poda, hierba, sanitarios, electrodomésticos y espejos. La entidad ya trasladó la situación al Concello de A Estrada, propietario de los terrenos, y reclama respeto después de semanas dedicadas a limpiar y acondicionar el espacio vecinal.