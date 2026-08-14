Imagen urbana
A Estrada repone las luminarias de Calvo Sotelo
El Concello renueva elementos superiores retirados tras sufrir roturas para recuperar iluminación y estética urbana
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A Estrada
El Concello de A Estrada está procediendo a la reposición de las luminarias de las farolas de la rúa Calvo Sotelo, cuyos elementos superiores habían sido retirados tras sufrir roturas. La actuación permitirá recuperar los principales elementos de iluminación de la calle, pero también su función decorativa, ya que estas piezas forman parte de la imagen y la composición armónica de este espacio urbano. Su recuperación permitirá devolver al conjunto una apariencia más cuidada y uniforme, reforzando la identidad visual de una de las calles más céntricas.
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