A Estrada repone las luminarias de Calvo Sotelo

El Concello de A Estrada está procediendo a la reposición de las luminarias de las farolas de la rúa Calvo Sotelo, cuyos elementos superiores habían sido retirados tras sufrir roturas. La actuación permitirá recuperar los principales elementos de iluminación de la calle, pero también su función decorativa, ya que estas piezas forman parte de la imagen y la composición armónica de este espacio urbano. Su recuperación permitirá devolver al conjunto una apariencia más cuidada y uniforme, reforzando la identidad visual de una de las calles más céntricas.