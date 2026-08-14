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Festa das Fontes

Castro prepara dos jornadas de música y cultura

La Festa das Fontes reunirá propuestas musicales diversas en la parroquia de Cerdedo Cotobade

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Fran Campos

Cerdedo Cotobade

La parroquia de Castro, en Cerdedo Cotobade, celebrará los días 14 y 15 de agosto la Festa das Fontes, organizada por la asociación Sons do Coto de Castro con la colaboración del Concello y la Deputación de Pontevedra. La programación arrancará el viernes con Furada y Xandre Outeiro y continuará el sábado con numerosas propuestas, entre ellas MoOoM, Solimán Pandereteiras, Su Garrido Pombo, García MC y DJ Lakenobaila. La cita combinará música tradicional y contemporánea, con una programación pensada para favorecer la convivencia y dinamización cultural de la parroquia.

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