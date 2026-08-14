A Carixa vive su fiesta estival

El entorno natural de la playa fluvial de A Carixa se abarrotó de vecinos y visitantes un año más para disfrutar de la Festa da Carixa, una jornada que combina distintas propuestas con el objetivo de concentra a todo tipo de público y también pensada para ir más allá del clásico encuentro con viandas encima de la mesa y algo de música. El deporte es protagonista indiscutible y, como desde hace años, son los más pequeños los que disfrutan de las carreras pedestres por este espacio fluvial situado muy cerca del núcleo principal de la parroquia cruceña de Merza.

En torno al mediodía dieron comienzo las pruebas atléticas en la que tomaron parte numerosos chavales y chavalas en una jornada que a esas horas todavía tenía una temperatura agradable. En A Carixa, no conviene perder de vista, las aguas del río Deza funcionan como una zona de baño extraordinaria y en este entorno también funciona en la época estival una piscina que se abastece del mismo cauce. Con premios para los participantes en todas las categorías, la Carreira Pedestre se distribuyó en las secciones biberón (menores de hasta cinco años de edad), infantil (de 6 a 8 años) y los que tenían entre 9 y 13 años tomaron parte de la salida en la categoría juvenil. Tomaron la salida un total de 56 atletas y en la categoría biberón los dos primeros clasificados fueron Xela Campos e Ian Lamas. En infantil los dos que cruzaron primero la meta fueron Brate Salgado y Cibrán González, mientras que entre el grupo de juveniles los más veloces fueron Gabriel Pena y Álvaro García. No obstante, la organización repartió medallas entre todos los participantes.

Concierto de la Banda de Merza. / Bernabé / Javier Lalín

Mientras se celebraba esta carrera el recinto comenzó a recibir un goteo de asistentes para un día de fiesta que arranca temprano y se prolonga hasta la madrugada. La Banda de Música Artística de Merza ofreció un concurrido concierto matinal, pero la animación musical también estuvo protagonizada por el Grupo de Gaitas O Arco de Merza, Merza Brass y la charanga Os Kocacolas.

A medida que avanzaba la mañana los grupos de amigos o familias comenzaron a ocupar los espacios habilitados para las comidas y como en toda celebración que se precie en Galicia no faltó un pulpeiro. Como anunció la organización en su cartel, para acudir este 14 de agosto hasta A Carixa era fundamental tener «moitas ganas de festa».

Tras las comidas y largas sobremesas la comisión preparó más actividades, sobre todo, para el público más joven. Así, se llevaron a cabo sesiones de juegos tradicionales bajo la coordinación de sororAs.gal. Alunos optaron por refrescarse en el espacio fluvial aprovechando otra jornada de temperaturas elevadas en el conjunto de la comarca dezana y en consecuencia en Vila de Cruces.

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Ya para la noche la organización diseñó una verbena amenizada por el dúo Óbice y DJ Calwin.