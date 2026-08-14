Lotería
Un boleto de la Primitiva deja 73.000 euros en Lalín
Se trata de uno de los tres acertantes de cinco números y el complementario
Un boleto de la Lotería Primitiva dejó 73.026 euros en Lalín en el sorteo de este jueves. Sellado en la administración París de la Praza da Marina de la capital dezana, se trata de uno de los tres agraciados con cinco aciertos y el complementario de la combinación ganadora formada por los números 21-27-33-41-48 y 49. El complementario es el 11 y el reintegro corresponde al número 2.
En el sorteo, sin acertantes en la máxima categoría, el de Lalín fue uno de los tres boletos agraciados con algo más de 73.000 euros por los cinco aciertos y el complementario. Los otros dos fueron sellados en San Sebastián capital y en la localidad murciana de Cabo de Palos.
Los propietarios de la conocida administración situada en la Praza da Marina de Lalín esperan que el afortunado aparezca cuanto antes y celebran que su negocio alegrase, una vez más que ya son muchas, el día al ganador o ganadores. Fue, indica el lotero, Santi Fernández, una apuesta automática.
- Tres apagones tras una avería eléctrica dejan sin luz a miles de vecinos y negocios en el centro de Vigo
- Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»
- «Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida»: Óscar Pereiro conquista el Camino con su hija Catalina
- Roca Rey y José Tomás, dos figuras para dos «No hay billetes»
- El Concello de Cangas achaca la contaminación en la playa de Menduíña a la acumulación de grasa en el bombeo y revisa las arquetas en busca de algún vertido ilegal
- Muere un motorista de 47 años en Vigo al sufrir una salida de vía en una rotonda próxima a Peinador
- Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad en un accidente de bicicleta
- Namibia autoriza la primera mina submarina del mundo en el gran caladero africano de la flota gallega: «No podemos permitirlo»