Un boleto de la Primitiva deja 73.000 euros en Lalín

Un boleto de la Lotería Primitiva dejó 73.026 euros en Lalín en el sorteo de este jueves. Sellado en la administración París de la Praza da Marina de la capital dezana, se trata de uno de los tres agraciados con cinco aciertos y el complementario de la combinación ganadora formada por los números 21-27-33-41-48 y 49. El complementario es el 11 y el reintegro corresponde al número 2.

En el sorteo, sin acertantes en la máxima categoría, el de Lalín fue uno de los tres boletos agraciados con algo más de 73.000 euros por los cinco aciertos y el complementario. Los otros dos fueron sellados en San Sebastián capital y en la localidad murciana de Cabo de Palos.

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Los propietarios de la conocida administración situada en la Praza da Marina de Lalín esperan que el afortunado aparezca cuanto antes y celebran que su negocio alegrase, una vez más que ya son muchas, el día al ganador o ganadores. Fue, indica el lotero, Santi Fernández, una apuesta automática.