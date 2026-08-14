Astronomía y senderismo se dan cita en el Monte do Carrio

La Comunidad de Montes de Bermés y la Asociación Cultural Viarum Dezae, con la colaboración de Roteiros de Lalín celebraron este miércoles la tradicional Andaina Nocturna por el Monte do Carrio. Una cita que incluyó el visionado del eclipse y en la que estuvo presente Fantoches Baj caracterizado como Ramón María Aller Ulloa, quien se dirigió e interactuó con el público allí presente.

La ubicación del Monte do Carrio era privilegiada porque estaba cerca de la franja de totalidad del eclipse. De hecho, hubo un breve instante de penumbra total que maravilló a todas las personas que asistieron a la convocatoria. La organización extremó las medidas de seguridad entregando gafas homologadas a los participantes, limitó el número máximo de inscripciones y cuidó de evitar cualquier riesgo de fuego forestal.

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La andaina nocturna por los petroglifos permitió contemplar con iluminación artificial las estaciones rupestres de Penacantadoira, el petroglifo de Coto das Casiñas 2, Coto das Casiñas 1 y las dos de la Fonte da Anella. El final de la ruta estuvo en Pena Cabalada, donde se hizo una visualización de las estrellas y de las perseidas.