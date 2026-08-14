As Nosas Músicas encara su jornada grande con nuevas propuestas

As Nosas Músicas de Couso encara hoy su jornada grande con una programación que combinará música, tradición y actividades para todos los públicos. El programa comenzará a las 12.00 horas con la IV Mostra de Artesanía ANM y continuará con una mesa redonda sobre la requinta de Ulla y una sesión vermú.

Festival As Nosas Músicas, Couso, A Estrada. / Fátima Seijo

Por la tarde habrá juegos tradicionales, animación musical con Os Sentenarios, ART-MONIUM e iniciación al baile tradicional. Desde las 21.30 horas actuarán Bouba, Carapaus, Coanhadeira, Caldos e Os Rabizos, además de entregarse el Premio ANM 2026 a Joaquín Espiño y celebrarse una foliada libre.