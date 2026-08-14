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Couso

As Nosas Músicas encara su jornada grande con nuevas propuestas

El festival de Couso afront su día principal tras las actividades de ayer que se retrasaron dos horas por las altas temperaturas

Festival As Nosas Músicas, Couso, A Estrada.

Festival As Nosas Músicas, Couso, A Estrada. / Fátima Seijo

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Fran Campos

A Estrada

As Nosas Músicas de Couso encara hoy su jornada grande con una programación que combinará música, tradición y actividades para todos los públicos. El programa comenzará a las 12.00 horas con la IV Mostra de Artesanía ANM y continuará con una mesa redonda sobre la requinta de Ulla y una sesión vermú.

as nosas músicas couso 1º día

Festival As Nosas Músicas, Couso, A Estrada. / Fátima Seijo

Por la tarde habrá juegos tradicionales, animación musical con Os Sentenarios, ART-MONIUM e iniciación al baile tradicional. Desde las 21.30 horas actuarán Bouba, Carapaus, Coanhadeira, Caldos e Os Rabizos, además de entregarse el Premio ANM 2026 a Joaquín Espiño y celebrarse una foliada libre.

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