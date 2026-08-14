A los 75 años se queda sin licencia en ciclocross y a los 77 se corona campeón de Europa de Duatlón

«Cuando estoy con los niños de la escuela de ciclismo siempre les digo que tengo 14 años, 7 más 7», bromea un hombre que cada año que pasa sigue dando lecciones de longevidad en el mundo del deporte. El estradense comenzó a practicar ciclocross cuando tenía 15 años y ahora, con 77, presume de un envidiable estado físico. «Estoy de maravilla. Mientras el cuerpo aguante, seguiré activo», afirma. A lo largo de su larga trayectoria en el ciclismo, Simaes logró numerosos éxitos a nivel nacional e internacional. En esta ocasión sin embargo, su último triunfo no ha llegado por el ciclocross, su gran especialidad, sino por el duatlón.

Esta historia comienza hace dos años, cuando cumplió los 75. Esa temporada Simaes se proclamó campeón de Europa de ciclocross y posteriormente subcampeón del mundo en su categoría, disfrutando de un estado física envidiable para su edad. Su sorpresa llegó cuando la federación le negó la licencia para seguir compitiendo el ciclocross debido a su edad. «Me fastidió mucho que, después de tantos años, me discriminasen por mi edad. Los de la federación de ciclismo querían mandarme para el sofá», bromea. Por supuesto, el estradense afincado en Madrid no tenía intención de parar. Siguió entrenando hasta que se enteró de que tenía una alternativa que podía servirle para seguir compitiendo sobre su querida bici. «En el duatlón y triatlón no te ponen límite de edad para hacerte licencia, así que, como soy un culo inquieto, me lancé».

Naturalmente, no fue un paso fácil. Simaes es conocido por su resistencia, técnica y capacidad de sufrir sobre una bici pero nunca había corrido. «Empecé a entrenar carrera el año pasado, sobre el mes de julio, y poco después disputé el Campeonato de España de duatlón en Calahorra. Tengo que reconocer que sufrí mucho».

Eso sin embargo no frenó al deportista estradense, que comenzó a preparar, ahora con más tiempo, los campeonatos nacionales de este año. En ellos se proclamó nacional en la modalidad de gravel y fue cuarto en el Campeonato Nacional de carretera, un puesto que, como afirma, tuvo sabor a bronce por su buena actuación.

La prueba de fuego para Simaes llegó hace solo unas semanas cuando disputó en Banyoles el Campeonato de Europa de duatlón dentro de su grupo de edad, llevándose finalmente una nueva medalla de oro que sumar a su largo palmarés. «Fueron seis kilómetros de carrera inicial por el entorno de un lago y luego 20 kilómetros de cross por un recorrido muy duro. Lo peor fueron sin embargo los tres kilómetros finales de carrera hasta la meta. Se me hicieron muy largos», recuerda. Terminó venciendo en su mano a mano contra un rival llegado desde Inglaterra. Fueron dos horas de carrera, todo un reto para un hombre de 77 años.

Simaes, sufriendo en la carrera a pie. / Cedida

Completado su objetivo, Simaes ha vuelto ya a los entrenamientos, una rutina que nunca ha perdido a pesar del paso de los años. A estas alturas no sabe si volverá a la competición en 2027, aunque admite que el apoyo constante de su mujer lo anima a seguir. El estradense destaca el gran ambiente que se vive en la competición y la ilusión por mantenerse en forma y dando guerra como algunos de los alicientes para continuar.

La trayectoria de José Simaes demuestra que la pasión por el deporte no tiene edad. Natural de San Miguel de Barcala, en A Estrada, comenzó a competir con 15 años y llegó a proclamarse campeón de España de ciclismo en pista. Sin embargo, tras incorporarse al servicio militar, casarse y comenzar su vida laboral, abandonó la competición durante unos 25 años.

A los 45 decidió regresar a la bicicleta. Aunque había alcanzado los 90 kilos y llevaba años alejado del deporte, recuperó progresivamente la forma y en 1998 conquistó su primer Open de Madrid de BTT. A partir de entonces inició una brillante etapa en las categorías máster, especialmente en BTT y ciclocross.

Según la Federación Madrileña de Ciclismo, Simaes llegó a sumar diez títulos nacionales en distintas modalidades y más de 250 podios a lo largo de una carrera con más de 600 participaciones. Su longevidad deportiva fue especialmente destacada: incluso con 69 años continuaba entrenándose casi a diario y compitiendo al máximo nivel.

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Su despedida llegó a los 75 años, cuando se proclamó campeón de Europa de ciclocross y subcampeón del mundo en su categoría. En 2024 anunció su retirada de la competición amateur, cerrando una trayectoria de más de seis décadas vinculada al ciclismo, con cinco campeonatos de España de ciclocross y cuatro de BTT. Esa retirada se vivió solo en el mundo del ciclismo, encontrando a partir de ahí una nueva forma de seguir enganchado al deporte de competición por medio del duatlón.