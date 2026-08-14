Soutelo prepara una jornada de música, tradición y homenajes

Soutelo de Montes se prepara para celebrar el próximo 22 de agosto la XLVII Festa do Gaiteiro, una cita que este año recupera una de sus principales señas de identidad: la Medalla do Gaiteiro de Soutelo. El Concello de Forcarei recupera esta distinción tras varios años sin concederse y entregará cuatro reconocimientos durante el acto central de una jornada dedicada a la música tradicional y al legado de Avelino Cachafeiro.

Las medallas de 2026 distinguirán a Avelino Alberte Fírvida y Francisco Alberte Fírvida, ambos a título póstumo; a Xosé Manuel Rivas Troitiño y a Rubén Troitiño García. Los dos primeros serán reconocidos por su vinculación con la tradición gaiteira de Soutelo, la formación de nuevas generaciones y la conservación de la memoria del Gaiteiro de Soutelo. Rivas Troitiño recibirá la distinción por su investigación sobre Cachafeiro y, en particular, por la publicación de O gaiteiro de Soutelo, unha expresión da cultura popular, mientras que Troitiño García será reconocido por su trabajo de recuperación y divulgación de la historia musical de la Terra de Montes.

La programación comenzará a las 11.00 horas con un pasarrúas de la Banda de Gaitas de Forcarei. Media hora después, el auditorio de Soutelo acogerá la presentación de la nueva ubicación del mural de Avelino Cachafeiro, así como de la réplica del chaleco de Castor Cachafeiro. A las 12.00 horas, la Praza dos Gaiteiros será escenario del acto central, con la bienvenida institucional, el pregón de David Bellas, la entrega de las medallas y el cierre del acto.

La jornada continuará con la actuación de O Fiadieiro, de 12.45 a 13.45 horas, antes del xantar popular previsto a las 14.00 horas en el Parque Venezuela. Por la tarde, el público podrá disfrutar de Os Charanghaitos y 7 Ferrados, mientras que a las 19.30 horas llegará la actuación de Sadeo Música e Baile en la Praza dos Gaiteiros. El programa concluirá a las 21.00 horas con el concierto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre.

La Medalla do Gaiteiro de Soutelo fue creada para distinguir a personas, colectivos e instituciones vinculados a la difusión y puesta en valor de la música tradicional gallega, especialmente de la gaita. Se concedió en distintas ediciones entre 2002 y 2011 a figuras como Wenceslao Cabezas del Toro «Polo», Manuel Fraga, Antón Corral, Xosé Manuel Seivane, Milladoiro o Carlos Núñez. Su recuperación busca reforzar el papel de Soutelo como referente cultural y mantener vivo el legado de Avelino Cachafeiro.