La tradición toma Couso con dos jornadas de música e inclusión

La parroquia de Couso, en A Estrada, se prepara para acoger desde mañana una nueva edición de As Nosas Músicas, una de las citas de referencia de la música tradicional gallega. El festival, organizado por la Asociación A Xesteira, celebrará los días 13 y 14 su XXIX edición, con una programación que combina actuaciones, artesanía, actividades familiares y participación vecinal.

La jornada inaugural comenzará a las 18.00 horas con la apertura de la feria de artesanía y continuará con un espectáculo de títeres para el público infantil y una ruada con ocho agrupaciones tradicionales. El viernes 14, la programación se extenderá durante todo el día, con una tertulia sobre la requinta da Ulla, sesión vermú, juegos tradicionales, taller de baile y actuaciones de Coanhadeira, Bouba, Carapaus y Caldo & Os Rabizos. El premio As Nosas Músicas reconocerá este año al artesano Joaquín Espiño, del obradoiro García de Riobó.

Pictogramas instalados en el recinto para facilitar la orientación y accesibilidad durante el festival. / FDV_Externas

El festival incorpora además nuevas medidas para facilitar la participación de todas las personas. La organización realizó una actividad con APACAF para colocar pictogramas que permitan identificar y anticipar los distintos espacios y servicios. En esta tarea participaron también los integrantes del Campo de Voluntariado “Memoria Viva”, que pudieron conocer la realidad de las personas con autismo. La iniciativa busca hacer de la fiesta un espacio más accesible, comprensible e inclusivo.

La programación volverá a poner el foco en la música tradicional gallega, con propuestas que abarcan diferentes estilos y generaciones. Además de los conciertos, el público podrá participar en actividades pensadas para disfrutar de la cultura popular de una manera abierta y participativa. La organización mantiene así el espíritu de una celebración que busca combinar la recuperación de la tradición con nuevas formas de acercarla a vecinos y visitantes.

As Nosas Músicas nació en 1996 y mantiene su carácter voluntario y su apuesta por la cultura tradicional. La cita contará también con zona de acampada y entrada gratuita, mientras Couso volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos, visitantes y aficionados a la música gallega. La edición de 2025 reunió a más de 3.000 visitantes, consolidando el festival como una de las grandes citas estivales de A Estrada.

Desde su nacimiento en 1996, la fiesta ha crecido sin abandonar la idea con la que fue creada: ofrecer una alternativa a las verbenas de orquesta y reservar un espacio protagonista para la música tradicional. Con el paso de los años incorporó talleres, juegos, artesanía, gastronomía y otras propuestas, hasta convertirse en una celebración que reúne durante dos jornadas a generaciones diferentes alrededor del baile, la música y la cultura popular gallega. La organización mantiene así una programación pensada para públicos de todas las edades.