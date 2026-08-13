Sistemas de seguridad o alcohol copan la mayoría de multas con retirada de puntos

Las sanciones por no utilizar correctamente el casco, el cinturón o los sistemas de retención infantil, saltarse un semáforo y conducir después de consumir alcohol se encuentran entre las principales causas conocidas de pérdida de puntos en A Estrada, Lalín y Silleda durante los últimos seis años. Sin embargo, el comportamiento cambia considerablemente entre municipios. Mientras en A Estrada destacan las multas vinculadas a los semáforos, en Lalín tuvieron durante varios ejercicios un enorme peso las relacionadas con cinturón, casco y sistemas de retención y en Silleda, pese al reducido número de expedientes, sobresalen también los semáforos. Por encima de todas ellas aparece, no obstante, el amplio apartado de «otras» infracciones, que reúne 196 de las 448 sanciones registradas según los datos facilitados por la DGT.

En el conjunto de los tres concellos, las infracciones por casco, cinturón o sistemas de retención infantil provocaron 109 sanciones, seguidas de las 51 correspondientes a semáforos, las 49 relacionadas con el alcohol y las 43 por utilización del teléfono móvil. A ellas se suman las 196 agrupadas bajo la denominación de «otras», sin que los datos permitan concretar qué conductas incluye este bloque. En términos de puntos, fueron 1.809 los detraídos durante el periodo: 877 por «otras» infracciones, 359 por casco, cinturón o sistemas de retención, 240 por alcohol, 204 por semáforos y 129 por utilizar el móvil. Por el contrario, no aparece ninguna sanción por velocidad ni por drogas en toda la serie analizada. Además, cabe indicar que la capital dezana concentra 241 de las 448 multas con pérdida de puntos registradas entre 2019 y 2024; A Estrada acumula 176 y Silleda, únicamente 31.

El caso de A Estrada es el que presenta el crecimiento más acusado. El municipio pasó de 17 sanciones con pérdida de puntos en 2019 a 53 en 2024, más del triple, después de registrar 17 en 2020, 12 en 2021, 37 en 2022 y 40 en 2023. La principal constante propia del municipio son los semáforos. Durante los seis años se contabilizaron 40 sanciones por este motivo, frente a ninguna en Lalín y once en Silleda, y su número pasó de cinco anuales entre 2019 y 2021 a once en 2024. También tuvieron un peso relevante el casco, cinturón y sistemas de retención, con 31 multas, mientras que el móvil desaparece de los registros a partir de 2022 y el alcohol dejó once sanciones en toda la serie.

Otras infracciones

El verdadero motor del crecimiento reciente está, con todo, en «otras» infracciones, que acumulan 85 multas y pasaron de cuatro en 2019 a 33 en 2024. Esa evolución se refleja también en los puntos: A Estrada suma 742 detraídos en los seis años, de los que 382 corresponden a «otras» infracciones, 160 a semáforos, 115 a casco, cinturón o sistemas de retención, 58 al alcohol y 27 al móvil. El total anual pasó además de 69 puntos en 2019 a 235 en 2024.

Lalín encabeza el número de sanciones del periodo, aunque no presenta la misma progresión ascendente. Registró 27 en 2019 y alcanzó sus máximos con 56 en 2020 y 57 en 2021, para bajar después hasta 33 en 2022 y 27 en 2023 y repuntar a 41 en 2024. Las sanciones por casco, cinturón o sistemas de retención infantil suman 75 y llegaron a ser 36 en 2020 y 25 en 2021, pero se redujeron hasta apenas dos en 2024.

También desaparecieron las multas por móvil, que fueron once en 2019, diez en 2020 y ocho en 2021, sin ninguna desde 2022. Frente a ello, el alcohol tiene en Lalín una presencia mucho mayor que en los otros municipios, con 37 sanciones, mientras que no se registra una sola multa con pérdida de puntos por semáforo en los seis años analizados. El protagonismo más reciente corresponde nuevamente a las «otras» infracciones: son cien en todo el periodo y alcanzaron las 35 en 2024, 35 de las 41 multas contabilizadas aquel año. Lalín concentra también el mayor número de puntos detraídos, 944. De ellos, 447 corresponden a «otras» infracciones, 234 a casco, cinturón o sistemas de retención, 176 al alcohol y 87 al teléfono móvil. Su evolución anual es menos lineal que la de A Estrada: alcanzó su máximo en 2021, con 215 puntos retirados, cayó hasta 119 en 2023 y volvió a subir a 177 en 2024.

La realidad de Silleda se encuentra a mucha distancia en términos absolutos. Solo suma 31 sanciones en seis años: diez en 2019, tres en 2020, siete en 2021, cuatro en 2022, tres en 2023 y cuatro en 2024. Los semáforos constituyen el patrón más repetido, con once multas, las mismas que el grupo de «otras» infracciones. El móvil provocó cinco sanciones entre 2019 y 2021 y ninguna desde entonces; casco, cinturón y sistemas de retención suman únicamente tres casos; y solo consta una sanción vinculada al alcohol.

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En puntos, el territorio trasdezano acumula 123 detraídos: 48 por «otras» infracciones y 44 por semáforos, que concentran conjuntamente tres de cada cuatro. Muy por detrás quedan los 15 puntos derivados del uso del teléfono móvil, diez por casco, cinturón o sistemas de retención y seis por alcohol en toda la serie según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico en municipios con agrupación de Policía Local y con convenio para la recaudación de sanciones.n