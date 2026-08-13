Silleda adjudica la mejora de caminos en Pedrouzo, Cervaña y Cortegada

El Concello de Silleda viene de adjudicar las obras de mejora de caminos municipales en Pedrouzo, Cervaña y Cortegada a la empresa Construccions y Obras Taboada Ramos, por un importe de más de 236.000 euros. Una actuación que está financiada con la colaboración de la Diputación a través del programa +Provincia.

El proyecto permitirá actuar en seis núcleos del municipio, concretamente en Barreiro e Pedrouzo, en la parroquia de Graba; Alfonsiños y Ouzande, en Cervaña; y Camporrapado y A Revolta, en Cortegada, mejorando el estado de varios caminos municipales que presentan un importante deterioro debido al paso del tiempo y al uso continuado por parte de los vecinos y de los vehículos vinculados a la actividad agroganadera.

Los trabajos consistirán en la renovación del firme, la limpieza y acondicionamiento de las cunetas para favorecer el correcto drenaje de las aguas pluviales y, en los tramos en los que resulta más recomendable desde el punto de vista técnico, la ejecución de pavimento de hormigón armado, con el objetivo de aumentar la resistencia y la vida útil de las actuaciones.

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El contrato fue adjudicado tras el correspondiente procedimiento de licitación, en el que participaron dos empresas, resultando la oferta presentada por Construcciones y Obras Taboada Ramos S.LU. la mejor valorada tanto por los criterios técnicos como económicos.