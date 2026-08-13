El programa +Bosques de la Diputación llega este domingo a Silleda

La Diputación de Pontevedra continúa este fin de semana con las plazas agotadas para los recorridos de la nueva edición del programa +Bosques. Una iniciativa que promueve el contacto directo con la naturaleza y que permitirá a los participantes gozar de las ventajas de los baños de bosques. Las actividades tendrán lugar este sábado en Valga y el domingo en Silleda, por el Mosteiro de Carboeiro, y en ellas participarán un total de 60 personas.

El sábado los recorridos tendrán lugar por las cascadas de Parafita y Raaxoi, en Valga, una ruta a través de densos bosques de ribeira y pasarelas de madera, con cascadas, antiguos molinos restaurados y un tapiz de vegetación exuberante. El domingo será el turno del Mosteiro de Carboeiro, en Silleda, con un recorrido alrededor del bosque de ribeira del val del Deza y de este histórico inmueble, uno de los mosteiros medievales más importantes de Galicia.