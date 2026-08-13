«Era una pena que esto cerrase porque no hay un concepto igual en el pueblo»

Tras diez años, Jeanette Valiñas ha cedido el testigo al frente de Pintaletras a Oriana Estévez, quien apuesta por manter las señas de identidad del conocido negocio estradense.

¿Cómo surgió la oportunidad de hacerse cargo de Pintaletras?

En ese momento en el paro y haciendo un curso para entrar en una empresa, en Eurobesa, para el que tenía que realizar una formación previa. Vi el anuncio de Pintaletras y me surgió la curiosidad, porque siempre he tenido la idea de querer emprender o tener algo propio. Vengo de una familia de emprendedores, de gallegos que emigraron a Venezuela, trabajaron por cuenta propia y después también emprendieron. Siempre tuve esa curiosidad y, cuando vi el anuncio, preguntamos, conversamos un par de veces y tomé la decisión. Además, como estaba en el paro y haciendo el curso, pensé que era el momento de intentarlo: «o ahora o no sabemos si nunca».

¿Conocía ya Pintaletras y su trayectoria?

Sí, conocía Pintaletras. Desde que llegué a A Estrada, hace casi diez años —los cumplo ahora en agosto—, y la tienda lleva el mismo tiempo abierta y compraba aquí regalos para un niño o para un familiar. Además, hace mucho tiempo tuve unas cosas de manualidades y Janette, la propietaria anterior, tuvo contacto conmigo para hacerle un detallito a sus hijas.Así fue como también tuve relación con ella.

¿Qué supone coger el testigo de un negocio que ya tiene un recorrido y también una clientela?

Una de las cosas que más me importaban era que el negocio se quedara en el pueblo, que no se perdiera un comercio local importante. Realmente hay jugueterías o librerías, pero un concepto como este no hay más y era una pena que cerrara y que no siguiese.

Pintaletras es un negocio reconocible y diferente a lo que hay en el entorno.

Sí. Siempre hay cosas parecidas en otras partes, pero parea muchas cosas tendrías que acercarte a Santiago. Al final, la esencia de la tienda es que no tengas que trasladarte a grandes superficies y que puedas tener cosas de calidad, de apoyo, que no sea lo mismo de todos lados.

¿Cuándo empezó y cómo fueron esas primeras semanas al frente de Pintaletras?

La verdad es que no tengo queja, porque los clientes se han portado súper bien. Al final, el cliente siempre es el mismo y la receptividad fue muy buena. Para mí es realmente un mundo nuevo, aunque sí había sido dependienta y había llevado stock, inventario y campañas. Al fin y al cabo, en la vida trabajas de varias cosas y sabes lo que es vender, pero hay artículos o cuestiones que no conoces, y hasta el mismo cliente te ayuda un poco a aprender, a guiarte y a ofrecerle lo que necesita.

¿Su idea es seguir la misma línea que ya tenía Pintaletras o va a introducir cambios?

En principio, la misma línea: juegos y libros infantiles, también para un poco más mayores. La misma metodología, con juguetes buenos, de calidad y que no tengan materiales tóxicos. Y si hay plástico, que sea adecuado para el uso de niños pequeños y que no tengan ningún problema. También libros que los guíen y les ayuden, cuentos en gallego, que es un punto importante, porque al final la mayoría de las librerías ofrecen un solo idioma. Y, sobre todo, mantener un poco esa calidad sobre lo que hay en el mercado. También está el trato cercano que ofrece el comercio local, que no es igual que internet. Si no hay algo, se consigue o se reserva; te escriben o te llaman, te preguntan si lo hay y te dicen: «Guárdame lo que voy esta tarde». Eso al final no lo tienes en muchos sitios. Además, tenemos la web, con recogida en tienda.

Empezar una nueva etapa al frente de un negocio siempre supone un reto. ¿Cuál está siendo la principal dificultad que se está encontrando?

Para mí es nuevo el tema de ser autónoma. Nunca lo había hecho. Siempre ayudé a mis familiares en Venezuela en sus negocios y había llevado negocios de otras personas, pero nunca algo propio. Al final, es un reto porque tienes responsabilidades económicas propias que tienes que cumplir. Ya no depende de un sueldo de una empresa. Para mí, ese es el mayor reto. Luego está seguir manteniendo la misma línea e instruirme en lo que necesitan los clientes, en lo que se están usando y en lo que te van pidiendo. También se mueve todo por campañas. Ahora tenemos la del cole, que se mezcla un poco con la de verano, y ya empieza la precampaña de Navidad. Para mí, ir organizándome y saber qué es lo siguiente es un poquito retador, pero bueno, aquí no tenemos miedo.

¿Qué es lo que más ilusión te hace de esta nueva etapa personal y profesional?

Una de las principales razones para coger Pintaletras es poder tener autonomía, poder crear un horario y no estar madrugando para ir a una fábrica o haciendo turnos nocturnos. Al final, en tu propio negocio trabajas más horas de las que dice el horario, pero trabajas para ti. Entonces, todo el esfuerzo y todo el sacrificio siempre valen la pena, porque vienen clientes, te agradecen las cosas, son agradables y eso al final te llena. Dices: «Bueno, sí, vale la pena todo lo que estoy haciendo».

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