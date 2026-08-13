Lalín planea crear un festival de verano tras el éxito del evento sobre el eclipse en el Altar do Sol

Lalín se convirtió en el epicentro de la atención astronómica, cultural y patrimonial gracias a una jornada sin precedentes en torno al eclipse total solar. El alcalde, José Crespo, realizó este jueves una valoración «moi positiva» de este acontecimiento celebrado en el emblemático entorno del Altar do Sol, en Alperiz. Para el regidor, se trata de «un deses eventos que se van recordar durante bastante tempo».

La magnitud de la convocatoria superó las expectativas de la organización municipal. Según los datos oficiales ofrecidos por el consistorio, entre 1.700 y 2.000 vehículos transitaron por la zona a lo largo de la jornada. En el momento álgido del evento, la parcela principal, de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, se encontraba prácticamente abarrotada, congregando a más de 3.000 personas.

«Onte aproveitamos o eclipse para darle visibilidade e fixemos un tándem do que estamos moi contentos», destacó José Crespo, subrayando la eficacia de unir la ciencia astronómica con la puesta en valor del patrimonio arqueológico local.

Cita anual de gran formato

La excelente acogida ciudadana ha puesto sobre la mesa la necesidad de dotar al municipio de una cita anual de gran formato. «Había xente que dicía que tiñamos que darlle continuidade a isto. A idea pode valer, aínda que non a temos todavía moi definida. Movilizouse a moita xente e demostrouse que en Lalín hai sitio para un evento así, polo que vamos a estudar se se pode facer algo».

Con este éxito como carta de presentación, el alcalde planea un proyecto mucho más ambicioso a medio plazo enfocado en el ocio estival. «Nós estamos faltos dun festival de verán. E gustaríame ter un. Eu onte no Altar do Sol xa estiven elaborando un plan na miña cabeza, porque temos que montar algo distinto, e teño unha idea que lle vou expoñer ao grupo e a ver se a podemos levar a cabo nun par de anos».

El regidor señaló que este tipo de iniciativas deben nacer con vocación de éxito inmediato, y que la masiva afluencia al evento del eclipse ha servido como el pistoletazo de salida definitivo: «A idea é miralo porque ten que ser exitoso no primeiro día», valorando que la futura ubicación del festival pueda asentarse de nuevo en Alperiz o en otro punto estratégico del municipio.

Volviendo a eclipse, el formato fue diseñado de manera transversal para atraer a públicos de todas las edades, combinando la vertiente lúdica y musical con una rigurosa programación divulgativa. Con el objetivo de contextualizar el enclave, la organización contó con la participación de Víctor García, arqueólogo que detalló los secretos del conjunto megalítico. La vertiente científica corrió a cargo de expertos de renombre como el profesor José Ángel Docobo, y la astrónoma Paula Cambeses, quienes explicaron detalladamente las claves del eclipse solar.

Un aliciente fue la instalación de un telescopio conectado a una gran pantalla, que permitió a los asistentes disfrutar de una visión perfecta del fenómeno astronómico sin necesidad de emplear las gafas de protección.«Explicaron o tema do eclipse, que iso non o houbo en ningún outro sitio. E o tema da pantalla no escenario só o tivemos nós, e os de Ribadeo», apuntó el alcalde, en referencia a la conexión que hicieron ambos municipios.

Un sonido mejorable

Ante un aforo tan masivo, que desbordó las previsiones iniciales, la intendencia del evento requirió de un esfuerzo por parte de los servicios de seguridad. El acceso y la salida se planificaron de forma escalonada, registrándose retenciones puntuales y moderadas en la rotonda de la carretera de Lugo. Los voluntarios de Protección Civil y los equipos municipales guiaron el tráfico con eficacia, permitiendo que la jornada transcurriera sin incidentes reseñables.

Sin embargo, el propio consistorio ha asumido con total transparencia los fallos logísticos derivados de la masificación. «Houbo aspectos que hai que mellorar. Por exemplo, o son quedou escaso, era para a metade do recinto non para todo, polo que para os que estaban na zona traseira escoitábase con dificultade», explicó Crespo.

A esta limitación técnica se sumaron las complejidades acústicas naturales del entorno: «Houbo algunas sombras en canto ao son, porque tamén se escoitaba con certa dificultade, pero hai que lembrar que aquelo son terras de cultivo, e que polo tanto non hai árbores ao redor, polo que a acústica é máis complicada».

Noticias relacionadas

Más allá del fenómeno astronómico, desde el Concello han incidido en la importancia de recuperar el patrimonio soterrado del municipio. El conjunto megalítico de Alperiz, presidido por el Altar do Sol, cuenta una mámoa totalmente virgen, la mámoa da Cruz, y otra excavada parcialmente, la mámoa do Cruce. «Vou solicitar que a Xunta, a través dos organismos correspondentes, e tendo en conta que o Altar do Sol é o monumento megalítico máis antigo que hai no interior de Galicia, escave esa mámoa porque teño fe de que podemos atopar algo interesante», anunció el primer edil.