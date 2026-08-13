Forestal
El incendio de Rodeiro afectó a 18,8 hectáreas, la mayor parte de arbolado
redacción
El incendio iniciado el pasado sábado en el municipio de Rodeiro quedó extinguido a primera hora de este miércoles, según informó la Consellería de Medio Rural. El fuego afectó a una superficie total de 18,8 hectáreas, de las que 12,2 corresponden a arbolado, y la restantes 6,6 a monte raso de la parroquia de Carboentes. Para su extinción se movilizaron de forma acumulada tres técnicos, 24 agentes, 38 brigadas, 39 motobombas, una pala, tres helicópteros y cuatro aviones.
La consellería recuerda que está a disposición de la ciudadanóía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. También está disponible la aplicación ALume para avisar sobre los fuegos forestales activos en Galicia.
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