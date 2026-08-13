La Inmaculada de Francisco Asorey recupera su esplendor en A Estrada

La Inmaculada Concepción de Francisco Asorey vuelve desde hoy a lucir sin andamios en la plaza de la iglesia de San Paio, en A Estrada. El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, anunció este miércoles la finalización de los trabajos realizados sobre esta pieza, una de las obras artísticas más representativas del patrimonio local.

La actuación, financiada por la Xunta con cerca de 18.000 euros, ha permitido corregir los efectos provocados por el paso del tiempo y la exposición continuada a la intemperie. Según explicó López Campos, la intervención ha solucionado las afecciones que presentaba la obra, aunque estas no habían provocado daños estructurales de importancia.

José López Campos, junto al alcalde de A Estrada, concejales y la restauradora responsable de los trabajos. / FDV_Externas

Realizada por Francisco Asorey en 1956, la escultura está catalogada en el Plan Xeral de Ordenación Municipal y constituye uno de los elementos más reconocibles de la imagen urbana estradense. Además de su valor artístico, mantiene un especial vínculo con los vecinos, que contribuyeron a sufragar su adquisición cuando fue encargada en 1954.

El conselleiro destacó la importancia de la colaboración entre las administraciones y la sociedad para garantizar la conservación del patrimonio y subrayó el compromiso de la Xunta con la protección de bienes significativos en cualquier territorio.

“Unha das pezas artísticas máis representativas do patrimonio local estradense xa vai poder lucir e volver admirarse nas súas mellores condicións”, aseguró López Campos. El conselleiro puso en valor la inversión destinada a “solucionar a afectación que o paso de tempo e da súa exposición á intemperie lle estaba ocasionando”.

También recordó que se trata de “un dos elementos máis recoñecibles da paisaxe urbana estradense, ademais dun dos máis queridos e con valor afectivo pola veciñanza” y defendió la “plena implicación” de la Xunta en la conservación de los “bens significativos, independentemente do tamaño do ben ou do territorio no que estea localizado”.