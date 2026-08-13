A Estrada rebaja un 30% el consumo de agua respecto al pasado verano

A Estrada mantiene este verano el abastecimiento de agua en niveles habituales, con un consumo situado actualmente en torno a los 3.500 metros cúbicos diarios. La cifra supone un ahorro del 30% respecto al año pasado, una reducción que se vincula al control de fugas, la vigilancia del consumo de las piscinas y la instalación de nuevos contadores.

Durante las jornadas de mayor consumo del pasado verano se llegaron a registrar entre 4.400 y 5.300 metros cúbicos diarios, mientras que este año la demanda se mantiene estable en torno a los 3.500 metros cúbicos.

La situación de las reservas también es favorable. La presa de Pedroso almacena actualmente 14.756,85 metros cúbicos, el 92,73% de su capacidad habitual estimada, situada en 15.914 metros cúbicos. Durante el verano no se está utilizando agua del embalse, que permanece como reserva. El año pasado, el volumen almacenado era entre un 9% y un 10% inferior.

En el Umia, la lámina de agua se encuentra 25 centímetros por encima del tubo de captación. El sistema dispone además de un depósito de 4.500 metros cúbicos de agua tratada y capacidad para captar 180 metros cúbicos por hora. A estas reservas se suman los manantiales, con 60 metros cúbicos diarios, y el depósito de Penerada, de 2.200 metros cúbicos.