Cerdedo Cotobade acoge un nuevo campo internacional de voluntariado

El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, recibió a los participantes en la decimotercera edición del campo internacional de voluntariado promovido por la Dirección Xeral de Xuventude. El programa combina un proyecto ambiental y tecnológico con actividades para conocer el patrimonio, la naturaleza y la realidad social del municipio. Los jóvenes están alojados en el colegio de Carballedo y desarrollan acciones por distintos puntos del municipio.

La iniciativa ha reunido a unos 200 jóvenes en sus trece ediciones. “Recibir cada verán mocidade con ganas de colaborar, aprender e coñecer o noso concello é unha enorme satisfacción”, destacó Cubela.