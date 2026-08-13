Programa juvenil
Cerdedo Cotobade acoge un nuevo campo internacional de voluntariado
La iniciativa reúne a jóvenes de distintos lugares para combinar voluntariado, formación y conocimiento del municipio
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Cerdedo Cotobade
El alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, recibió a los participantes en la decimotercera edición del campo internacional de voluntariado promovido por la Dirección Xeral de Xuventude. El programa combina un proyecto ambiental y tecnológico con actividades para conocer el patrimonio, la naturaleza y la realidad social del municipio. Los jóvenes están alojados en el colegio de Carballedo y desarrollan acciones por distintos puntos del municipio.
La iniciativa ha reunido a unos 200 jóvenes en sus trece ediciones. “Recibir cada verán mocidade con ganas de colaborar, aprender e coñecer o noso concello é unha enorme satisfacción”, destacó Cubela.
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