Anuncian una mejora integral de la N-640 entre A Estrada y Caldas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 10,5 millones de euros el contrato de obras para la rehabilitación del firme de 32 kilómetros de la carretera N-640 entre Alto de Xindiriz –en el límite entre los Concellos de A Estrada y Silleda– y Caldas de Reis. Es decir, entre los puntos 190 y 222, y siempre dentro de la provincia de Pontevedra. El anuncio correspondiente se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

El objeto de la actuación es rehabilitar el firme de este tramo de la N-640 para «resolver las patologías detectadas en el pavimento y mejorar la comodidad y la seguridad de los usuarios», según explica el ministerio, que añade que «los trabajos previstos incluyen el fresado del firme existente y la extensión de una nueva capa de rodadura con mezcla bituminosa. El espesor del fresado y el tipo de mezcla dependerán del grado de deterioro detectado. En las zonas singulares se demolerá la totalidad del firme existente y se procederá al saneo de la parte de la explanada que se encuentre dañada».

Cabe recordar que este tramo de la N-640 lleva tiempo siendo el centro de numerosas críticas por el mal estado en el que se encontraba el firme. A pesar de ser una ruta con una alta densidad de tráfico y de las protestas, tanto vecinales como de los diversos partidos políticos, la reforma se hizo esperar. Por el medio sin embargo se fueron realizando algunas pequeñas mejoras, principalmente para solucionar de manera temporas los problemas más graves y que llegaban a poner en peligro a los usuarios.

Manuel Campos

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, quien lleva tiempo gestionando esta esperada mejora mostró su profunda satisfacción ante la inminente publicación de este anuncio, calificando la actuación como «un investimento histórico tanto para Cuntis como para toda a comarca».

El regidor destacó la intensa labor institucional y la perseverancia que hay detrás de este anuncio: «Trátase dun investimento moi importante polo que levabamos moitos anos traballando e agardando. Dende o grupo de goberno foi un proxecto polo que se apostou de maneira decidida, loitando de forma continua dende o ano 2023 ante as administracións para conseguir que por fin se executara», subrayó.

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Asimismo, Campos quiso poner en valor la magnitud de la obra para las infraestructuras locales, recordando la carencia histórica de actuaciones de este calibre en la zona: «É a primeira intervención destas características e deste volume de investimento que se acomete nesta vía dende os anos 90. Para este Concello, a seguridade viaria é unha prioridade absoluta. Con estas obras, recuperaremos unha arteria fundamental en condicións óptimas, o cal redundará de forma directa nunha mellor calidade de vida e nunha maior seguridade para todos os nosos veciños e veciñas», concluyó.