Animada comida de los vecinos del núcleo silledense de Toiriz

Vecinos del núcleo de Toiriz, perteneciente a la parroquia de Silleda, celebraron una comida de confraternidad en la que no faltaron ni las buenas viandas ni la música para amenizar la sobremesa. El encuentro tuvo lugar el pasado sábado y asistieron 77 vecinos de Toiriz. Los más pequeños tuvieron la oportunidad de montar a caballo en una celebración que comenzó a organizarse en el año 2011, pero la de este sábado fue la más concurrida de todas.