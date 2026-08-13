Altar do Sol, el observatorio prehistórico

En el corazón de la comarca de Deza, dentro del municipio de Lalín, se alza el Altar do Sol de Alperiz, situado en el Monte Fonteiriño, dentro de la parroquia de Parada. Este yacimiento, que fusiona el megalitismo neolítico con el arte rupestre de la Edad del Bronce, es hoy un referente gracias a un momento clave en su historia: su declaración oficial como Bien de Interés Cultural (BIC).

Para entender la importancia del Altar do Sol, es imprescindible viajar en el tiempo hasta la década de los setenta. En aquel momento, la riqueza arqueológica de la provincia de Pontevedra se encontraba en grave peligro debido a la intensa actividad de las canteras de granito, cuya piedra era muy codiciada para la explotación comercial. Los petroglifos y las estructuras megalíticas, diseminados de forma aislada por los montes, carecían de una protección legal robusta y eficaz.

La salvación del monumento llegó de forma oficial con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Decreto 3741/1974, de 20 de diciembre. A través de esta norma, promovida por el Ministerio de Educación y Ciencia, el Estado asumió de forma directa la tutela de este patrimonio, declarando como monumentos histórico-artísticos de carácter nacional los grabados rupestres de la provincia de Pontevedra, incluyendo los de Lalín.

Con la entrada en vigor de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, esta mención otorgó al Altar do Sol de forma automática la máxima categoría jurídica actual: la de Bien de Interés Cultural (BIC). Esta publicación en el BOE supuso un blindaje administrativo absoluto, imponiendo perímetros de protección obligatorios que impiden por ley cualquier actividad extractiva, construcción moderna o roturación agrícola agresiva que atente contra la integridad física y paisajística del yacimiento.

El Altar do Sol presenta una singular marca o grabado circular en una colosal losa granita aplanada orientada hacia el naciente que originalmente formó parte de la cámara o de la cubierta de un antiguo dolmen neolítico, rodeado de siete grandes piedras verticales, que los investigadores asocian directamente con el culto al sol, antiguos rituales espirituales y un primitivo observatorio astronómico para el cambio de estaciones en la Edad del Bronce.

Siglos más tarde, las comunidades de la Edad del Bronce reutilizaron este imponente soporte pétreo para grabar profundos petroglifos. La piedra dejó de cumplir una función estrictamente funeraria para convertirse en un santuario a cielo abierto. Los arqueólogos lo asocian con: El culto solar, es una manifestación espiritual de sociedades prehistóricas que dependían de los ciclos agrícolas y astronómicos. Un observatorio primitivo, la losa de cabecera del monumento se orienta de manera intencionada hacia el naciente, el Este, permitiendo que la luz del amanecer ilumine un diseño grabado en forma de circulo en fechas clave del calendario prehistórico. Pudo funcionar como un primitivo observatorio solar utilizado para calcular las estaciones del año y organizar los calendarios agrícolas.

Aunque popularmente se le llama Altar do Sol, las excavaciones arqueológicas de la Xunta de Galicia han determinado que su estructura original corresponde en realidad a un dolmen de corredor clásico (una estructura funeraria y ritual) y no a un altar de sacrificios o adoración propiamente dicho. La consideración del Altar do Sol como BIC no solo protege a la roca de forma individual, sino que ampara legalmente a todo su entorno. Este monumento forma parte indisoluble de la Necrópolis Megalítica de Alperiz, un conjunto que llegó a albergar hasta nueve túmulos funerarios o mámoas distribuidos por las laderas del Monte Fonteiriño. Esta red de enterramientos colectivos del Neolítico demuestra la existencia de una planificación territorial sagrada de gran envergadura. El blindaje que otorga la ley garantiza que este continuo arqueológico permanezca virgen, evitando que este enterramiento prehistóricoa quede sepultada bajo el desarrollo industrial moderno.

El Altar do Sol, se encuentra rodeado por otros elementos históricos notables, como la Mámoa do Cruce. que cuenta con grabados en forma de serpiente y la Mámoa de la Cruz. Aunque el conjunto sufrió expolios severos a lo largo de los siglos, especialmente durante el siglo XVII tras licencias reales para buscar tesoros, la Xunta de Galicia y el Concello de Lalín han llevado a cabo proyectos de excavación, limpieza y restauración para devolver al monumento una forma muy próxima a la original.

Denominación: Altar do Sol (Altar del Sol) / Petroglifo de Parada. Localización: Monte Fonteiriño, Parroquia de Parada de Alperiz, Lalín. Estatus Jurídico Actual: Bien de Interés Cultural (BIC) / Monumento Histórico-Artístico. Documento de Origen: Decreto 3741/1974, de 20 de diciembre (BOE). Cronología: Estructura original del Neolítico, reutilizada con grabados rupestres en la Edad del Bronce. Tipología: Monumento megalítico reutilizado como estación de arte rupestre.

El Altar do Sol es un monumento megalítico del Neolítico, fechado entre el 3500 y el 2500 a.C.. Los arqueólogos e historiadores sostienen que funcionaba como un santuario o antiguo observatorio solar. La estructura cuenta con una gran piedra de cabecera con rebajes en forma de círculo orientados deliberadamente hacia el Este. Su objetivo era recibir los primeros rayos del amanecer para calcular el cambio de las estaciones y organizar el calendario agrícola.

El Concello de Lalín ha escogido este punto precisamente por su carga mística: ver al Sol ocultarse por completo en el siglo XXI exactamente en el mismo altar de piedra donde las comunidades prehistóricas lo adoraban y estudiaban hace 5.000 años. No toda Galicia verá el eclipse de la misma forma. Lalín y la parroquia de Alperiz se encuentran dentro de la estrecha franja geográfica de la totalidad. Mientras que en ciudades cercanas como Pontevedra o Vigo el eclipse será solo parcial, en el Altar do Sol la Luna cubrirá el Sol al 100% durante unos 20 segundos, convirtiendo al monumento en un mirador astronómico de interior idóneo. El Concello de Lalín ha convertido los terrenos contiguos al monumento en la sede principal de su festival astronómico. La organización de este evento, que incluye charlas científicas, pantallas gigantes y conciertos, se ha diseñado como una estrategia para promocionar la necrópolis megalítica de Alperiz y consolidar a Lalín como un destino turístico astronómico amparado por la red Starlight.

Cinco milenios

Cinco milenios después de su creación, el Altar do Sol de Alperiz recupera su función original como ventana al cosmos. Su protección como BIC desde 1974 no solo salvó su estructura de granito, sino que ha permitido que hoy, en pleno eclipse total de 2026, el yacimiento de Lalín sirva de puente perfecto entre el misticismo del Neolítico y la astronomía moderna, consagrando a la comarca del Deza como un destino turístico y científico de sello Starlight.

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En conclusión, el Decreto 3741/1974 supuso el verdadero salvavidas histórico para el Altar do Sol de Alperiz. Este blindaje estatal no solo frenó de forma radical la destrucción inminente provocada por las canteras de granito de la época, sino que garantizó la integridad de toda la necrópolis megalítica circundante. Gracias a aquella firme decisión administrativa de 1974, convertida hoy en la máxima protección como Bien de Interés Cultural (BIC), este santuario prehistórico ha sobrevivido intacto para ejercer de puente perfecto entre el Neolítico y la astronomía del siglo XXI.