Silleda
Reabren hoy al tráfico las calles Avenida do Parque y Santa Eulalia
redacción
La Avenida do Parque y la rúa Santa Eulalia de Silleda reabrirán hoy miércoles al tráfico tras los últimos trabajos realizados en el cruce con Castros de Toiriz y una vez cumplido el plazo recomendado para el asentamiento del nuevo pavimento. La actuación entra así en su recta final después de una inversión de 747.122 euros. La reforma incluyó nuevos espacios verdes y peatonales, renovación de pavimentos e iluminación, soterramiento de cableado y la humanización del entorno de la iglesia y de la rúa Santa Eulalia.
En esta última se habilitó una plataforma de tráfico compartido con prioridad peatonal, mientras que en la Avenida do Parque se combinan zonas de plataforma única, áreas peatonales y estacionamiento. Quedan pendientes las gradas del auditorio exterior, la pérgola de la parada de taxis y los bancos de madera de los jardines. Los remates se retomarán a partir del próximo día 24.
- Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
- El Gobierno descarta dar un «no» a la planta de SAIC en Ferrol por la seguridad nacional y le pondrá condiciones si es necesario para blindar su viabilidad
- Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
- Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
- Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
- Tsygankov se suma a la ecuación del ataque del Celta
- Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»
- «Pocas capturas»: Malvinas echa el cerrojo a la pesquería de calamar para los 16 buques de capital gallego