Reabren hoy al tráfico las calles Avenida do Parque y Santa Eulalia

La Avenida do Parque y la rúa Santa Eulalia de Silleda reabrirán hoy miércoles al tráfico tras los últimos trabajos realizados en el cruce con Castros de Toiriz y una vez cumplido el plazo recomendado para el asentamiento del nuevo pavimento. La actuación entra así en su recta final después de una inversión de 747.122 euros. La reforma incluyó nuevos espacios verdes y peatonales, renovación de pavimentos e iluminación, soterramiento de cableado y la humanización del entorno de la iglesia y de la rúa Santa Eulalia.

En esta última se habilitó una plataforma de tráfico compartido con prioridad peatonal, mientras que en la Avenida do Parque se combinan zonas de plataforma única, áreas peatonales y estacionamiento. Quedan pendientes las gradas del auditorio exterior, la pérgola de la parada de taxis y los bancos de madera de los jardines. Los remates se retomarán a partir del próximo día 24.