El PP pide mejoras en el ferrocarril gallego y el ancho de vía europeo

El senador del PP José Crespo y el diputado nacional del PP Juan Andrés Bayón reclamaron mejoras en los servicios ferroviarios de Galicia y explicaciones al ministerio sobre la implantación del ancho de vía estándar europeo, la disponibilidad y el precio de los billetes, el mantenimiento de las infraestructuras o el desarrollo de los servicios de proximidad.

Ambos comparecieron ante la estación de tren de Pontevedra para presentar distintas iniciativas registradas en el Congreso y el Senado relacionadas con la situación de la red ferroviaria gallega. Una de las principales cuestiones fue el documento remitido por Transportes a Bruselas sobre las necesidades de adaptación de la infraestructura ferroviaria. Crespo cuestionó que la planificación no contemple la conversión al ancho estándar europeo de determinados tramos de Galicia.El senador y alcalde de Lalín señaló que alrededor del 80% de la red ferroviaria gallega mantiene el ancho ibérico y defendió la conveniencia de extender el ancho internacional más allá de Ourense. Apuntó al tramo Ourense-Santiago, cuyas traviesas fueron diseñadas para permitir una adaptación del ancho de vía mediante una intervención de alcance limitado. Crespo sostuvo que esta modificación facilitaría en el futuro la entrada de nuevos operadores ferroviarios en Galicia y permitiría avanzar progresivamente en la adaptación del Eje Atlántico. El PP ha presentado preguntas parlamentarias para conocer el contenido del documento enviado a Europa y los criterios utilizados para elaborar la propuesta.

Bayón afirmó que este jueves no había plazas disponibles para algunos trayectos entre Pontevedra y Madrid y relacionó esta situación con la elevada demanda turística que registra la provincia en verano. También llamó la atención sobre el incremento del precio de los billetes y vinculó esta evolución al sistema de precios dinámicos de Renfe y a la ausencia de competencia ferroviaria en buena parte de Galicia. A su juicio, la extensión del ancho estándar permitiría la entrada de otros operadores y aumentaría la oferta disponible. Afirmó que en la provincia se contabilizaban 17 limitaciones de velocidad en la red convencional y 18 en líneas de alta velocidad debido a problemas en las infraestructuras.

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Otro de los asuntos planteados durante la comparecencia fue el estudio encargado por el Ministerio en diciembre de 2024 a Ineco para analizar la implantación de servicios de Cercanías y trenes de proximidad en Galicia. Crespo pidió actualizar los protocolos de prevención de Adif e incrementar las labores de desbroce y retirada de vegetación y biomasa seca en los márgenes de las vías.