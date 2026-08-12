Ocio
Los menores del campamento Concilia Silleda disfrutan de actividades sobre ocio sostenible y consciente
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Los participantes del campamento municipal Concilia Silleda gozaron este martes de una jornada de actividades lúdicas y educativas que se desarrollaron en las sedes de A Bandeira y Silleda.
En la primera tuvo lugar la actividad Xogueteando: un lecer diferente!. Un taller que permitió aprender que existen distintas formas de aprovechar el tiempo de ocio. En Silleda se desarrolló la actividad A xincana do consumo responsable. Los niños y niñas trabajaron cuestiones relacionadas con el consumo responsable, sostenible y consciente.
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