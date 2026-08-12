El joven Anxo Calviño se alza con el primer premio en el I Concurso Internacional de Manexo Porcino en O Corgo

Anxo Calviño, de Camanzo, en Vila de Cruces, participó este domingo en el I Concurso Internacional de Manexo Porcino Porco Celta vs Gochu Asturcelta. El certamen estuvo organizado por la asociación vecinal O Salgueiriño de Gomeán, del municipio lucense de O Corgo. El joven de 10 años, volvió demostrar sus dotes como manejador y se llevó el primer premio.

Este tipo de concursos sirven para evidenciar el parentesco de las dos razas porcinas. Desde hace años, criadores como Calviño se desplazan a concursos en Asturias, y varias explotaciones del cerdo celta asturiano han participado ya en los certámenes de manejo de la Semana Verde.