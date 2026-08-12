Las inscripciones para la nueva edición del programa Silleda Activa abren el lunes

El Concello de Silleda abre el lunes 17 el plazo de inscripciones para una nueva edición de Silleda Activa, el programa municipal dirigido a personas mayores que ofrece distintas propuestas destinadas a favorecer la actividad física, el bienestar y la estimulación cognitiva.

La programación para el próximo curso mantiene actividades ya consolidadas como la gimnasia de mantenimiento, pilates, musicoterapia, aerobic y los talleres de memoria y estimulación cognitiva.

La gimnasia de mantenimiento tendrá lugar en el Centro Social de Silleda los martes y jueves, de 10.00 a 10.45 horas, con un precio de 20 euros mensuales, y las clases comenzarán el 1 de septiembre.

El aerobic contará nuevamente con grupos en los dos centros. En Silleda se impartirán los miércoles, de 11.30 a 12.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 10.00 en el Centro Social, con una cuota de 20 euros al mes e inicio el 2 de septiembre. En A Bandeira, las sesiones serán los lunes, de 11.00 a 12.00 horas, y los viernes, de 10.30 a 11.30, también por 20 euros mensuales, comenzando el 4 de septiembre.

La oferta se completa con pilates, los viernes de 10.15 a 11.00 horas en el Centro Social de Silleda, por 20 euros al mes y con inicio el 4 de septiembre, y con musicoterapia, que será los lunes de 9.15 a 10.15 y los miércoles de 10.15 a 11.15 horas. En este caso el precio será de 22 euros al mes y la actividad comenzará el 2 de septiembre. También se ofertará de forma gratuita la actividad de memoria y estimulación cognitiva, con dos grupos los martes en el Centro Social de Silleda: el A, de 11.00 a 12.00 y el B, de 12.00 a 13.00 a partir del 1 de septiembre.

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Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a partir del lunes 17, acudiendo al departamento municipal de Benestar Social o llamando al 986 592 037.