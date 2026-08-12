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Las inscripciones para la nueva edición del programa Silleda Activa abren el lunes

La iniciativa, dirigida a las persona mayores, incluye gimnasia de mantenimiento, aerobic, pilates, musicoterapia y talleres de memoria y estimulación cognitiva

El inicio de una pasada edición del programa Silleda Activa.

El inicio de una pasada edición del programa Silleda Activa. / Cedida

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Iria Otero

Silleda

El Concello de Silleda abre el lunes 17 el plazo de inscripciones para una nueva edición de Silleda Activa, el programa municipal dirigido a personas mayores que ofrece distintas propuestas destinadas a favorecer la actividad física, el bienestar y la estimulación cognitiva.

La programación para el próximo curso mantiene actividades ya consolidadas como la gimnasia de mantenimiento, pilates, musicoterapia, aerobic y los talleres de memoria y estimulación cognitiva.

La gimnasia de mantenimiento tendrá lugar en el Centro Social de Silleda los martes y jueves, de 10.00 a 10.45 horas, con un precio de 20 euros mensuales, y las clases comenzarán el 1 de septiembre.

El aerobic contará nuevamente con grupos en los dos centros. En Silleda se impartirán los miércoles, de 11.30 a 12.30 horas, y los viernes, de 9.00 a 10.00 en el Centro Social, con una cuota de 20 euros al mes e inicio el 2 de septiembre. En A Bandeira, las sesiones serán los lunes, de 11.00 a 12.00 horas, y los viernes, de 10.30 a 11.30, también por 20 euros mensuales, comenzando el 4 de septiembre.

La oferta se completa con pilates, los viernes de 10.15 a 11.00 horas en el Centro Social de Silleda, por 20 euros al mes y con inicio el 4 de septiembre, y con musicoterapia, que será los lunes de 9.15 a 10.15 y los miércoles de 10.15 a 11.15 horas. En este caso el precio será de 22 euros al mes y la actividad comenzará el 2 de septiembre. También se ofertará de forma gratuita la actividad de memoria y estimulación cognitiva, con dos grupos los martes en el Centro Social de Silleda: el A, de 11.00 a 12.00 y el B, de 12.00 a 13.00 a partir del 1 de septiembre.

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Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a partir del lunes 17, acudiendo al departamento municipal de Benestar Social o llamando al 986 592 037.

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