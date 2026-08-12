Gaitas y aroma a jabón para despertar el alma de Agolada

La Mostra de Artesanía de Agolada abrió este martes su 29ª edición en el antiguo recinto feiral de Os Pendellos. La inauguración tuvo lugar al mediodía con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os Garatuxeiros. A media tarde, en las Caballerizas, los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar en un taller de elaboración de jabón. Este primer día estuvo centrado en el público infantil ya que a media tarde tuvo lugar la actuación de Charlatán Rodríguez, en la Rúa da Parranda.

Como cierre para esta primera jornada, por la noche, en torno a las 21.30 horas The Tetas´s Van ofreció un concierto en la Praza do Concello.

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Este miércoles continúa la actividad desde las 11.00 horas con el espectáculo de danza Terra e Auga, a Pel do territorio, que se podrá disfrutar en la Praza do Concello. A mediodía, la música continúa con la actuación musical de Suso Aboy en la Rúa da Parranda. Y en este mismo escenario, por la tarde, a las 18.00 horas habrá una actuación para los más pequeños de Flash. El cierre de la jornada será a partir de las 21.30 horas con Bico da Balouta y la Coral Polifónica de Agolada, que mostrarán el espectáculo musical y visual Aquam Latam, desde a orixe, en la Praza do Concello, y seguidamente Leirabuxo ofrecerá un concierto.