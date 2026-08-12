Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaThe Corrs CastrelosListas negras clientesCésped BalaídosTerremoto en ColombiaAlerta escasez agua
instagramlinkedin

Mostra de Artesanía

Gaitas y aroma a jabón para despertar el alma de Agolada

Los más pequeños disfrutaron de un taller de jabón en la Mostra de Artesanía de Agolada.

Los más pequeños disfrutaron de un taller de jabón en la Mostra de Artesanía de Agolada. / Bernabé / Javier Lalín

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Agolada

La Mostra de Artesanía de Agolada abrió este martes su 29ª edición en el antiguo recinto feiral de Os Pendellos. La inauguración tuvo lugar al mediodía con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os Garatuxeiros. A media tarde, en las Caballerizas, los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar en un taller de elaboración de jabón. Este primer día estuvo centrado en el público infantil ya que a media tarde tuvo lugar la actuación de Charlatán Rodríguez, en la Rúa da Parranda.

Como cierre para esta primera jornada, por la noche, en torno a las 21.30 horas The Tetas´s Van ofreció un concierto en la Praza do Concello.

Noticias relacionadas

Este miércoles continúa la actividad desde las 11.00 horas con el espectáculo de danza Terra e Auga, a Pel do territorio, que se podrá disfrutar en la Praza do Concello. A mediodía, la música continúa con la actuación musical de Suso Aboy en la Rúa da Parranda. Y en este mismo escenario, por la tarde, a las 18.00 horas habrá una actuación para los más pequeños de Flash. El cierre de la jornada será a partir de las 21.30 horas con Bico da Balouta y la Coral Polifónica de Agolada, que mostrarán el espectáculo musical y visual Aquam Latam, desde a orixe, en la Praza do Concello, y seguidamente Leirabuxo ofrecerá un concierto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde (y dónde no) ver el eclipse de este miércoles cerca de Vigo
  2. El Gobierno descarta dar un «no» a la planta de SAIC en Ferrol por la seguridad nacional y le pondrá condiciones si es necesario para blindar su viabilidad
  3. Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
  4. Denuncian a la protectora Os palleiros de Pontevedra por la desaparición y acogida posterior de una perra en Poio
  5. Pinchan las ruedas de 10 coches de portugueses en la playa de Areacova
  6. Tsygankov se suma a la ecuación del ataque del Celta
  7. Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»
  8. «Pocas capturas»: Malvinas echa el cerrojo a la pesquería de calamar para los 16 buques de capital gallego

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC: «El anterior eclipse total en Galicia fue en 1912 y para el próximo hay que esperar al siglo que viene»

José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC: «El anterior eclipse total en Galicia fue en 1912 y para el próximo hay que esperar al siglo que viene»

ConCiencia desde A Estrada para toda Galicia

ConCiencia desde A Estrada para toda Galicia

La afiliación de extranjeros en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes se duplica en cinco años

La afiliación de extranjeros en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes se duplica en cinco años

Forcarei decide recuperar a Medalla do Gaiteiro de Soutelo

La Xunta ya baraja cortes puntuales de agua en los 20 concellos en alerta

Bendoiro tiende un «puente» al Camino

Tracking Pixel Contents