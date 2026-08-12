La Axega incorpora un dron subacuático y un robot de apoyo

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) ha incorporado nuevos medios tecnológicos para reforzar la capacidad de respuesta de sus equipos ante situaciones especialmente complejas. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, comprobó su funcionamiento durante una demostración junto al gerente de la Axega, Marcos Araújo.

Entre los nuevos recursos destaca un dron subacuático preparado para realizar búsquedas en aguas interiores de hasta 300 metros de profundidad. El dispositivo dispone además de un brazo articulado que permite recuperar o manipular objetos y podrá incorporar en el futuro nuevos sensores, sistemas de posicionamiento y tecnologías de captación de imágenes.

Sus posibilidades no se limitan a la localización de personas. El equipo también podrá emplearse para buscar objetos relacionados con investigaciones, siempre bajo la coordinación de la Garda Civil o la Policía Nacional. Su configuración permitirá adaptar progresivamente el dispositivo a diferentes escenarios y necesidades operativas.

La segunda incorporación es un robot de intervención portaherramientas con control remoto, destinado principalmente a actuaciones en incendios y rescates en lugares donde el acceso de los efectivos resulte complicado o entrañe riesgos. Durante la demostración se mostraron sus capacidades para atacar directamente las llamas y crear una cortina de agua que protege a los equipos de intervención.

El robot puede desplazarse por pendientes pronunciadas, terraplenes y acantilados, además de trabajar en condiciones adversas de agua, barro, polvo o proyección de materiales. También permite obtener una visión del espacio afectado cuando los profesionales no pueden acceder directamente a él. En el futuro podrá incorporar vídeo en directo para transmitir imágenes a los centros de mando.

La nueva dotación forma parte del proyecto Atempo, financiado mediante el programa Interreg POCTEP 2021-2027. La iniciativa busca mejorar la preparación, coordinación y capacidad de respuesta de los servicios de emergencias mediante nuevos recursos tecnológicos y el refuerzo de la cooperación transfronteriza.