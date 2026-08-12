Homenaxe ao último alcalde republicano de Cotobade

El Concello de Cerdedo Cotobade celebrará este jueves, 13 de agosto, un acto institucional de homenaje a Antonio Pousada Pérez, último alcalde republicano de Cotobade, para recuperar su figura y preservar su memoria histórica.

La jornada comenzará a las 19:00 horas en la plaza de A Chan, en Carballedo, con la recepción de autoridades, familiares y asistentes. El historiador Xosé Fortes Bouzán ofrecerá una semblanza sobre el homenajeado y contextualizará su trayectoria y legado público.

A las 19:20 horas se descubrirá una placa conmemorativa, en un acto en el que participarán el alcalde, Jorge Cubela, y familiares de Pousada. Posteriormente se dará lectura a la inscripción, se realizará una ofrenda floral y se guardará un minuto de silencio.

El regidor destacó que el reconocimiento pretende restituir a Pousada el lugar que le corresponde en la memoria colectiva del municipio y facilitar que las nuevas generaciones conozcan una parte fundamental de la historia local.

La programación continuará a las 20:00 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas con la proyección de la película San Simón, que pondrá fin a una tarde dedicada a la recuperación de la memoria histórica de Cotobade.