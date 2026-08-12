Memoria histórica
Homenaxe ao último alcalde republicano de Cotobade
Antonio Pousada Pérez será recordado este xoves cun acto institucional en Carballedo
El Concello de Cerdedo Cotobade celebrará este jueves, 13 de agosto, un acto institucional de homenaje a Antonio Pousada Pérez, último alcalde republicano de Cotobade, para recuperar su figura y preservar su memoria histórica.
La jornada comenzará a las 19:00 horas en la plaza de A Chan, en Carballedo, con la recepción de autoridades, familiares y asistentes. El historiador Xosé Fortes Bouzán ofrecerá una semblanza sobre el homenajeado y contextualizará su trayectoria y legado público.
A las 19:20 horas se descubrirá una placa conmemorativa, en un acto en el que participarán el alcalde, Jorge Cubela, y familiares de Pousada. Posteriormente se dará lectura a la inscripción, se realizará una ofrenda floral y se guardará un minuto de silencio.
El regidor destacó que el reconocimiento pretende restituir a Pousada el lugar que le corresponde en la memoria colectiva del municipio y facilitar que las nuevas generaciones conozcan una parte fundamental de la historia local.
La programación continuará a las 20:00 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas con la proyección de la película San Simón, que pondrá fin a una tarde dedicada a la recuperación de la memoria histórica de Cotobade.
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