Los cazadores de Lalín iniciarán este mes las batidas por daños del jabalí en los cultivos

La Sociedade de Caza de Lalín iniciará a mediados de mes una nueva campaña de batidas para tratar de minimizar los daños que provoca el jabalí en las plantaciones de forraje de los ganaderos. Así se acordó en una reunión celebrada este miércoles entre la entidad presidida por José Luis Montoto con representantes de sindicatos agrarios, del gobierno lalinense y de la federación de caza. En principio el arranque de las cacerías está fijado para el día 15, pero Montoto ya avanza que no será posible por cuestiones organizativas debido a la coincidencia en festivo del primer sábado de batidas, así que con toda probabilidad será el siguiente. Las condiciones meteorológicas son otro escollo que conviene tener en cuenta, tanto para la prevención de incendios forestales como para velar por el bienestar de cazadores y perros.

Montoto relata que la última ley de caza descarga en las sociedades cinegéticas una responsabilidad que discute, no obstante remarca que no están dispuestos a «deixar tirados aos gandeiros e aos agricultores» y por eso comenzarán una campaña de batidas más intensa pues, advierte, la ejecución de medidas disuasorias y las propias cacerías se mantienen ya durante todo el año. Se da la circuntancia de que parte de los cazadores son también ganaderos o agricultores. Ante una campaña con más daños en los cultivos que la anterior, la sociedad cinegética lalinense distribuirá un total de seis cuadrillas cada sábado para gestionar las batidas en las zonas que, a tenor de las conclusiones sacadas en la reunión multisectorial, afectan prácticamente a las mismas localizaciones o manchas que en los últimos años. Así, se registran sobre todo en fincas de Goiás, Castro, A Xesta, Donsión o Palio y, en menor medida en parte de parroquias como Santa Baia de Losón. Cada cuadrilla estará compuesta por una treintena de cazadores. En una decisión de máximos, la sociedad ya tramitó ante la administración autonómica una solicitud para 370 precintos, idéntico balance de jabalíes abatidos el año pasado, cuando inicialmente se habían pedido 310. José Luis Montoto repara en una cuestión que, nuevamente, perjudica el ánimo colaborativo de los tecores pues, dice, que en caso de que no se puedan completar los precintos la sociedad podría enfrentarse a problemas legales fijados en la propia normativa autonómica.

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Para la práctica de la caza y el desarrollo de las batidas es esencial que las condiciones meterológicas no sean excesivamente duras pues con elevadas temperaturas son inviables tanto para los cazadores como para los perros. En este sentido Montoto apunta que veterinarios exponen que un perro no es capaz de soportar un ejercicio intenso por encima de los 23 grados. También será importante estar pendiente de posibles incendios una vez que, a pesar de que los daños son originados en fincas, el cerdo bravo tiene su hábitat natural en zonas de monte con concentración de árboles o biomasa forestal. A la reunión acudieron los representantes de Unións Agrarias Roberto García y Javier Iglesias, y Francisco Vello (Asaga). También participaron los concejales del gobierno de Lalín Avelino Souto y Marcos Mariño y el presidente de la Federación Provincial de Caza, Francisco Couselo.