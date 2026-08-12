Bendoiro tiende un «puente» al Camino

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistió al levantamiento e instalación de la estructura metálica del puente elevado a la altura de la parroquia lalinense de Bendoiro, con el que esta infraestructura de la Vía de la Plata-Camino Mozárabe entra en su recta final. Se trata del primero puente elevado construida en el Camino de Santiago para blindar la seguridad vial de los peregrinos, uno de los objetivos de la Xunta.

El puente elevado sobre la N-525 cuenta con una inversión de Turismo de Galicia de más de 355.000 euros y complementa a otras medidas como el plan de mejora de la seguridad vial, en el que la Xunta está invirtiendo 40 millones. La actuación avanza la buen ritmo y está previsto que a partir de finales de septiembre los trabajos estén rematados y el puente pueda ser empleada por los peregrinos.

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La Xunta avanza así en la mejora de los servicios para los peregrinos en todas las rutas de manera diversificada dentro de un momento de gran vitalidad del Camino que crece. La Vía de la Plata-Camino Mozárabe, en lo que va de año fue transitada por más de 6.000 peregrinos que recogieron a Compostela, el 44% de ellos extranjeros, especialmente de Portugal e Italia.