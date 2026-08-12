ConCiencia desde A Estrada para toda Galicia

Cambiar la manera de consumir, aprovechar mejor los recursos y entender que cada decisión cotidiana deja una huella en el planeta. Con esa mirada nació ConCiencia Galicia, una asociación surgida en A Estrada que pretende convertir la preocupación por la sostenibilidad en acciones concretas. Detrás del proyecto hay un pequeño grupo de personas con inquietudes comunes y la voluntad de sumar nuevas incorporaciones.

La iniciativa comenzó en 2021, cuando su actual presidenta, Mónica García Goldar, trabajaba como investigadora en la Universidade de Santiago de Compostela. La elaboración de un artículo sobre derecho de consumo europeo y las nuevas políticas de economía circular le llevó a profundizar en un problema que terminó trasladando al terreno de la acción.

Uno de los talleres de ConCiencia Galicia en A Estrada. / FDV_Externas

«A verdade é que, estudando ese tema, apetecíame facer algo», explica García Goldar, que decidió poner en marcha la asociación junto a otras dos personas que compartían aquellas inquietudes. La pandemia y las dificultades para acceder a recursos económicos dejaron el proyecto en pausa durante un tiempo, hasta que fue retomado posteriormente.

El propio nombre resume buena parte de su filosofía. ConCiencia Galicia juega con dos conceptos: conciencia, entendida como la necesidad de cambiar comportamientos, y «con ciencia», porque esa transformación pretende apoyarse también en el conocimiento y en la evidencia. Su principal preocupación es una sociedad marcada por el consumo excesivo y por unos recursos naturales que, recuerdan, no son infinitos.

«A nosa intención é concienciar á xente de que temos que facer algo, porque vivimos nunha sociedade hiperconsumista e os recursos non son infinitos», señala su presidenta. La asociación busca especialmente que las generaciones más jóvenes incorporen nuevas formas de relacionarse con los productos, aunque su actividad está abierta a personas de cualquier edad.

En ese camino aparecen conceptos como la economía circular, la reutilización y la prolongación de la vida útil de los objetos. García Goldar observa con optimismo cómo el mercado de segunda mano está cada vez más normalizado entre la juventud, que valora el estado y el precio de un producto por encima de que sea nuevo.

«A nosa intención é concienciar á xente de que temos que facer algo»

La asociación también ha impulsado talleres y actividades vinculados con el bienestar, la alimentación saludable y otras formas de consumo más conscientes. Su ámbito pretende ser autonómico y ya ha contado con participantes procedentes de distintos puntos de Galicia, aunque A Estrada constituye actualmente uno de sus principales focos de actividad.

El colectivo es todavía pequeño y precisamente por eso busca nuevos socios que permitan ampliar sus proyectos. «Estamos abertos a recibir socios e non queremos cobrar unha cota, porque sabemos que pode ser un hándicap», explica Mónica. Quienes quieran incorporarse pueden contactar con la entidad a través de sus redes sociales o del correo galiciaconciencia@gmail.com.

Mercadiño

La próxima cita será del 11 al 13 de septiembre en la Sala Abanca de A Estrada. El mercadiño permitirá a particulares poner a la venta objetos personales que ya no utilizan, como ropa, juguetes, libros o discos. La actividad vuelve a poner en práctica la filosofía de la asociación: reutilizar antes que producir y consumir menos y mejor. Las personas interesadas en participar pueden contactar en mercadinhoconciencia@gmail.com.