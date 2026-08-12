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Festival Umbra en Brocos

Agolada vibra al ritmo de la música electrónica y la magia astronómica en el embalse de Portodemouros

Asistentes al festival de música electrónica de Brocos, en Agolada

Asistentes al festival de música electrónica de Brocos, en Agolada / Darian Lamego

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Redacción

Agolada

Desde este martes se está celebrando en la parroquia de Brocos, en Agolada, el festival de música electrónica Umbra de Agolada. Organizado por el sello discográfico Bohrium Records y el Why Not? Club Zanzíbar, se está llevando a cabo, en un escenario único situado al pie del pantano de Portodemouros. En esta edición, el festival apuesta por una propuesta que trasciende lo puramente musical para transformarse en una experiencia inmersiva integral, aprovechando el entorno para fusionar música y comunidad bajo la influencia del evento astronómico. La novedad de este año radica en la diversificación de sus opciones de alojamiento: una zona de acampada libre para quienes buscan la esencia más pura de este tipo de experiencias, un área de glamping que combina el diseño y la comodidad, y un parking específico para caravanas y furgonetas camper pensado para los que opten por acercarse de forma motorizada. Hay que destacar que el certamen no se limita al 12 de agosto, día en el que tendrá lugar el eclipse total de sol que se podrá ver desde dicho espacio. La música comenzó este martes en uno de los escenarios, a las 16.00 horas, y parará este jueves13 en torno a las 10.00 horas.

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