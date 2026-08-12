Agolada y Bretaña estrechan lazos musicales tras la visita del grupo Bico da Balouta

El grupo de música tradicional Bico da Balouta concluyó con gran éxito su viaje a la Bretaña francesa, donde ha compartido unos días junto a sus anfitriones, el Bagad de Tréguier. Un evento que para la agrupación ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un «encuentro con la familia bretona». Desde sus inicios, la formación ha llevado la cultura y el nombre de Agolada por diversos rincones de España y Europa, siendo Tréguier uno de los lugares donde se sienten como en casa gracias a su calurosa acogida.

Tras esta emotiva visita, Bico da Balouta ya fija su mirada en el futuro y espera el reencuentro dentro de dos años en Agolada. La actividad para la formación continúa de inmediato, ya que este mismo miércoles participan en el evento Aquam Latam.