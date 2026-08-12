La afiliación de extranjeros en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes se duplica en cinco años

Los extranjeros ganan cada vez más peso en el mercado laboral de las comarcas. Su número se ha duplicado en los últimos cinco años y alcanza ya los 1.650 afiliados a la Seguridad Social , frente a los 801 que había en junio de 2021. Son 849 activos más, un crecimiento que contrasta con la evolución mucho más contenida de los trabajadores españoles durante el mismo período.

Los trabajadores de nacionalidad española pasaron de 22.822 en junio de 2021 a 23.179 en el mismo mes de este año, es decir, apenas 357 más y un incremento del 1,6 %. Como consecuencia, el peso de los extranjeros dentro del conjunto de las afiliaciones ha aumentado de forma sostenida. Hace cinco años representaban el 3,4 % de los trabajadores en alta y ahora suponen ya el 6,6 %, prácticamente el doble. Así se desprende del balance elaborado por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Este fuerte avance del empleo entre los foráneos explica además buena parte de la mejora global del mercado laboral comarcal. En junio de 2021 los ocho concellos sumaban 23.623 afiliados y ahora contabilizan 24.829, lo que supone 1.206 más, un 5,1 %. De este alza total, 849 personas corresponden al incremento de cotizantes de otras nacionalidades.

La tendencia se ha intensificado especialmente durante el último año. Los extranjeros pasaron de 1.311 afiliados en junio del curso pasado a los actuales 1.650. El aumento es de 339 trabajadores, un 25,9 % en solo doce meses. En el mismo período, los españoles bajaron de 23.214 a 23.179, 35 menos. De este modo, todo el crecimiento neto de la afiliación registrado en las comarcas durante el último ejercicio procede de los trabajadores extranjeros.

En términos generales, el número total de cotizantes aumentó de 24.525 a 24.829, con 304 cotizantes más y una subida del 1,24 %. Por sexos, el avance de la población extranjera se produce tanto entre hombres como entre mujeres. Los varones foráneos pasaron de 769 a 984 en un año, 215 más, mientras las mujeres crecieron de 542 a 666, con 124 afiliadas adicionales. Entre los españoles, por el contrario, se contabilizan 14 hombres y 21 mujeres menos.

Por municipios, Silleda presenta actualmente la mayor proporción de trabajadores extranjeros sobre el total de afiliaciones. El concello cuenta con 345 cotizantes de otras nacionalidades dentro de un total de 3.766, lo que supone alrededor del 9,2 %. Hace un año eran 295, por lo que el incremento alcanza las 50 personas, un 16,9 %. Al mismo tiempo, los trabajadores españoles bajaron en siete efectivos. La afiliación global creció en 43 personas, un 1,2 %.

Muy cerca se sitúa Lalín, donde los extranjeros representan ya el 9,1 % del mercado laboral. El municipio contabiliza 735 afiliados foráneos, frente a los 568 de junio de 2025. Son 167 más, un 29,4 %, el mayor incremento absoluto de todos los concellos analizados. En contraste, los trabajadores españoles bajaron en 34. El total de afiliaciones se situó en 8.039, 133 más que un año antes y un crecimiento del 1,7 %.

Rodeiro presenta también una presencia destacada de trabajadores de otras nacionalidades, con 68 sobre un total de 894 afiliados, el 7,6 %. Hace un año eran 54, lo que deja un aumento del 25,9 %. Los españoles, sin embargo, retrocedieron en diez personas, por lo que el balance global se limita a cuatro afiliados más.

En Agolada, los extranjeros pasan de 28 a 45 en doce meses, un crecimiento del 60,7 %. Aunque su peso sobre el conjunto es menor, el avance resulta especialmente intenso. El municipio alcanza 767 afiliados en total, 32 más que en junio de 2025, y en este caso también aumentan los trabajadores españoles, con 15 cotizantes adicionales.

Vila de Cruces suma 92 afiliados extranjeros, frente a los 67 de un año antes, lo que supone 25 más y un incremento del 37,3 %. Representan ya alrededor del 5 % de los 1.845 trabajadores en alta. El crecimiento foráneo compensa el descenso de 16 afiliados españoles y permite cerrar el ejercicio con nueve cotizantes más en total.

A Estrada, pese a ser el municipio con mayor volumen de afiliación, presenta un peso relativo menor de trabajadores extranjeros. Cuenta con 317 sobre un total de 8.053, el 3,9 %. Aun así, el colectivo creció en 57 personas en un año, un 21,9 %. A diferencia de otros concellos, aquí también aumentaron los españoles, con 53 más.

Dozón registra uno de los mayores incrementos porcentuales entre los extranjeros, al pasar de nueve a 15 afiliados, un 66,7 %, aunque sobre cifras absolutas reducidas. El municipio suma 379 cotizantes en total, cinco menos que hace un año, debido al descenso de once trabajadores españoles. Forcarei completa el balance con 33 extranjeros, tres más que en junio de 2025, mientras la afiliación nacional cae en 25 personas. El total se reduce así hasta los 1.086 trabajadores.

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El balance de los últimos cinco años muestra, en definitiva, una transformación progresiva de la estructura laboral de las comarcas. La afiliación extranjera no solo gana presencia, sino que se ha convertido en el principal motor del crecimiento reciente del empleo, especialmente en municipios como Lalín, Silleda, Rodeiro o Agolada.