La Volta a Galicia rondará los 200 participantes en sus cuatro jornadas

La organización de la Volta a Galicia BTT ultima los preparativos para una competición referente del calendario estatal y en esta segunda edición prevé concentrar a en torno a dos centenares de bikers que además de competir podrán disfrutar de los parajes propios del interior gallego. Lalín, epicentro de esta prueba UCI, compartirá trazados con los municipios lucenses de Antas de Ulla y Monterroso además del ourensano de Piñor.

La prueba fue presentada este lunes en las instalaciones del camping Huttopia Caminos de Galicia, en Prado, donde representantes municipales, de la empresa y la organización concretaron algunas de las novedades de esta cita, que se llevará a cabo entre los días 3 y 6 de septiembre con en torno a 200 deportistas. Manuel Val, representante del club Montes de Deza, agradeció a la «familia de Huttopia» por el patrocinio del evento que permitirá descuentos a los deportistas que se alojen en estas modernas instalaciones y aseguró que serán los mejores bikers nacionales e internacionales los que pernocten durante las jornadas de la prueba en este espacio turístico. La primera etapa, la crono que parte de la Praza da Igrexa de Lalín, discurrirá asimismo por el interior del camping.

El alcalde, José Crespo, alabó el trabajo que realiza la organización de la carrera internacional pues «sitúa a Lalín en el mapa» y también celebró el dinamismo del camping pues sus turistas no solo pernoctan en Prado sino que contribuyen a la dinamización económica del municipio. Y, del mismo modo, recalcó el mandatario que la promoción que realiza la multinacional francesa de sus instalaciones también repercute en la difusión de Lalín como destino turístico. Las inscripciones para la prueba finalizan el día 22 y Manuel Val confía en que parte de los deportistas esperen a las últimas jornadas para anotarse en esta Volta a Galicia, en un proyecto a largo plazo que podría estar pendiente de calendarse ya para 2027. Puso en valor la celebración de esta carrera, máxime, dijo, cuando otras previstas en Galicia finalmente no fueron capaces de organizarse por distintos motivos. En la presentación de la prueba también participó la concejala de Deportes de Lalín, Noelia Seijas, el gerente del camping, Laureano di Dio, y el representante de comunicación, Iván Piedrabuena.

Camping lleno

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Precisamente este último destacó que las instalaciones estaban con el cartel de completo el fin de semana y puso el acento en la aceptación que tiene entre los visitantes un recinto que afronta su segunda temporada estival desde su estreno. Con un 60 por ciento de turistas internacionales, franceses, portugueses, holandeses, alemanes o británicos son los más numerosos. La localización del camping, en pleno centro de Galicia y bien comunicado con Santiago de Compostela es, junto el paisaje y la gastronomía lalinenses algunos de las razones que más pesan para alojarse en Prado.